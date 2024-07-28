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Красивый ровный загар: топ-7 лайфхаков для кожи

Как правильно загорать на солнце, чтобы получить красивый ровный загар, что такое фототип кожи и кому вообще нельзя появляться на солнце — всё это вы узнаете из материала Life.ru.

27 июля, 22:31
Под воздействием ультрафиолета особые клетки кожи — меланоциты — вырабатывают пигмент меланин. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Max Acronym

Под воздействием ультрафиолета особые клетки кожи — меланоциты — вырабатывают пигмент меланин. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Max Acronym

Что такое загар

Загар — это защитная реакция организма, усиление естественной пигментации кожи. Под воздействием ультрафиолета особые клетки кожи — меланоциты — вырабатывают пигмент меланин. Чем его больше — тем темнее загар.

Как загорать, чтобы загар лёг ровно

Чтобы получить ровный, красивый загар, нужно знать свой фототип кожи. От него зависит, насколько ровно ляжет загар, как долго продержится и сможете ли вы получить желаемый золотистый оттенок.

Чтобы получить ровный, красивый загар, нужно знать свой фототип кожи. Фото © Shutterstock / FOTODOM / melnikof

Чтобы получить ровный, красивый загар, нужно знать свой фототип кожи. Фото © Shutterstock / FOTODOM / melnikof

Фототип — это степень чувствительности кожи к ультрафиолету и её способность дать "ответ" — выработать дополнительную пигментацию. Изменить фототип кожи и как-то на него повлиять невозможно — это врождённое. Остаётся лишь принять себя и приспособиться.

Определяем фототип кожи

Фототип кожи определяют по специальной таблице Томаса Фитцпатрика — американского дерматолога, который поделил человечество на шесть групп.

  • Кельтский фототип предполагает белую кожу с фарфоровым оттенком, волосы блонд или рыжие и светлые глаза — преимущественно голубые. Такие люди легко получают солнечные ожоги. Кожа может краснеть, покрываться волдырями, но загар не принимает. На активном солнце им можно находиться всего 6–7 минут. На неактивном — час.
  • Нордический тип — это люди с русыми или каштановыми волосами и светлыми глазами: голубыми, серыми или зелёными. Они тоже быстро обгорают на солнце, но загара добиться могут. На активном солнце им можно находиться до 10 минут, на неактивном — полтора часа.
  • Европейский тип имеет светлую кожу, тёмно-русые или светло-каштановые волосы и глаза — карие или серые. Кожа легко вырабатывает меланин и почти не обгорает. Под прямыми лучами солнца им можно загорать 20 минут, вечером и утром можно находиться на пляже до трёх часов 20 минут.
  • Средиземноморский тип кожи — это смуглые брюнеты с тёмными глазами. Их кожа легко переносит длительное пребывание на солнце. Загар ложится быстро и ровно. Люди с таким фототипом на активном и неактивном солнце могут находиться 30 минут и пять часов соответственно.
  • Индонезийский тип — это группа людей с коричневым оттенком кожи. Волосы и глаза — тёмные. Получить солнечные ожоги они почти не могут. Загар делает кожу ещё темнее. Их норма ультрафиолета — это 40 минут в обед или шесть часов вечернего и утреннего солнца.
  • Афроамериканский тип имеет самые тёмные оттенки кожи. Это кожа цвета тёмного шоколада, волосы и глаза у таких людей чёрные. Они не обгорают, а кожа может ещё больше темнеть. Даже на активном солнце они без вреда для них могут находиться час, а при неактивном — больше восьми часов.
Фототип кожи определяют по специальной таблице Томаса Фитцпатрика — американского дерматолога, который поделил человечество на шесть групп. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Roman Samborskyi

Фототип кожи определяют по специальной таблице Томаса Фитцпатрика — американского дерматолога, который поделил человечество на шесть групп. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Roman Samborskyi

Подготовка к загару

Кожу к загару необходимо готовить заранее.

  • Все косметические процедуры нужно проделать заранее. Депиляцию — за 4–5 дней до пляжа, скрабирование — за два дня. Защитный слой кожи должен восстановиться.
  • Перед выходом на пляж надо принять душ и потереть себя мочалкой. Так вы удалите ороговевшие клетки кожи. Загар ляжет ровнее.
  • Непосредственно на пляже перед загаром нужно увлажнить кожу кремом. Иначе солнце её высушит.
Непосредственно на пляже перед загаром нужно увлажнить кожу кремом. Фото © Shutterstock / FOTODOM / paultarasenko

Непосредственно на пляже перед загаром нужно увлажнить кожу кремом. Фото © Shutterstock / FOTODOM / paultarasenko

Как получить ровный загар на море

Чтобы получить ровный, золотистый загар на берегу моря, нужно соблюдать несколько правил.

  • Загорать утром до 11:00 часов и вечером после 16:00 часов. Это сбережёт кожу от ожогов.
  • С 11:00 до 16:00 лучше укрыться в тени или под зонтиком. Загар тоже будет, ведь рассеянные солнечные лучи всё равно попадают на кожу. Но они уже не опасны.
  • Первый сеанс загара должен длиться не больше 15 минут. Время можно постепенно увеличивать.
  • После купания лучше не вытираться полотенцем, а оставлять капли воды на коже. Так кожа получит дополнительное увлажнение, а загар станет ровнее. Душ можно принять вечером в номере отеля. Некоторые врачи советуют чередовать купание в море с купанием в бассейне с пресной водой.

Как получить ровный загар в солярии

Для подготовки кожи к загару в солярии надо следовать тем же правилам, что и на море.

Посещайте солярий не чаще двух раз в неделю. Фото © Shutterstock / FOTODOM / PH888

Посещайте солярий не чаще двух раз в неделю. Фото © Shutterstock / FOTODOM / PH888

  • Заранее очистить кожу и пройти все косметические процедуры, принять душ.
  • Увлажнять кожу следует как до, так и после солярия. Сделать это молочком для тела или питательным кремом.
  • Пользоваться активаторами загара. Эти средства содержат масла, полезные для кожи, и вещество каротин — оно обеспечивает красивый оттенок загара.
  • Следить за временем. "Кельтам" и "нордикам" следует загорать не больше одной-двух минут. "Европейцам" и "средиземноморцам" — от 5 до 10 минут.
  • Посещайте солярий не чаще двух раз в неделю. Первый сеанс должен быть минимальным по времени. Когда появится загар, процедуру можно проводить раз в неделю.
  • Во время курса посещения солярия нужно принимать витамин С — до 500 миллиграммов.
  • Не использовать защитный крем.
Косметолог назвала правильные часы для хорошего загара
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Как не сгореть на солнце: 5 правил

1. Следует учитывать фототип своей кожи и соблюдать рекомендуемое время загара.

2. Не загорать в обеденное время. Лучше предпочесть вечернее или утреннее солнце.

3. Когда солнце в зените, лучше отдыхать в тени.

4. Для защиты кожи нужно использовать крем. В первые дни — с индексом SPF не ниже 30, а когда кожа загорит, можно перейти на крем с индексом SPF 10–15. Аббревиатура SPF расшифровывается как Sun Protection Factor — фактор защиты от солнца.

Для защиты кожи нужно использовать крем. В первые дни — с индексом SPF не ниже 30. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Pepper cinema

Для защиты кожи нужно использовать крем. В первые дни — с индексом SPF не ниже 30. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Pepper cinema

5. Каждый раз после купания нужно обновлять слой защитного крема.

Лучшее время для загара

Лучшее время для загара — это утренние или вечерние часы. С 9:00 до 11:00 и с 16:00 вечера до 20:00. Что же касается времени года, то это июль, август и бархатный сезон — сентябрь. Но, правда, тут можно не угадать с погодой.

Как ускорить проявление загара

На скорость появления загара влияют несколько факторов. Какой них использовать, решать только вам:

  • это чистота кожи;
  • активность солнца;
  • длительность нахождения на солнце;
  • употребление витаминов А, Е, С и каротина;
  • использование средств для загара. Их ещё называют активаторами. Пользоваться нужно аккуратно, читать инструкцию, помнить о своём фототипе.
Активаторами загара пользоваться нужно аккуратно, читать инструкцию, помнить о своём фототипе. Фото © Shutterstock / FOTODOM / puhhha

Активаторами загара пользоваться нужно аккуратно, читать инструкцию, помнить о своём фототипе. Фото © Shutterstock / FOTODOM / puhhha

Кому нельзя загорать на солнце

  • Людям, употребляющим лекарства. Следует обязательно ознакомиться с инструкцией и побочными эффектами. Некоторые препараты в сочетании с ультрафиолетом могут вызвать сыпь, аллергию и анафилактический шок.
  • Людям с онкологией и новообразованиями на коже.
  • Людям с температурой и инфекционными заболеваниями: гепатит, ВИЧ, туберкулёз.
  • Беременным.
  • Имеющим хронические заболевания желудка и щитовидной железы.
  • Людям с гормональными нарушениями, гипертоникам, аллергикам и больным мононуклеозом.

При загаре следует обязательно прикрывать от солнца соски и крупные тёмные родинки — для них есть специальные наклейки.

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Авторы
Александр Лаврентьев
Александр Лаврентьев
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