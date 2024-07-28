Красивый ровный загар: топ-7 лайфхаков для кожи
Как правильно загорать на солнце, чтобы получить красивый ровный загар, что такое фототип кожи и кому вообще нельзя появляться на солнце — всё это вы узнаете из материала Life.ru.
Под воздействием ультрафиолета особые клетки кожи — меланоциты — вырабатывают пигмент меланин. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Max Acronym
Что такое загар
Загар — это защитная реакция организма, усиление естественной пигментации кожи. Под воздействием ультрафиолета особые клетки кожи — меланоциты — вырабатывают пигмент меланин. Чем его больше — тем темнее загар.
Как загорать, чтобы загар лёг ровно
Чтобы получить ровный, красивый загар, нужно знать свой фототип кожи. От него зависит, насколько ровно ляжет загар, как долго продержится и сможете ли вы получить желаемый золотистый оттенок.
Чтобы получить ровный, красивый загар, нужно знать свой фототип кожи. Фото © Shutterstock / FOTODOM / melnikof
Фототип — это степень чувствительности кожи к ультрафиолету и её способность дать "ответ" — выработать дополнительную пигментацию. Изменить фототип кожи и как-то на него повлиять невозможно — это врождённое. Остаётся лишь принять себя и приспособиться.
Определяем фототип кожи
Фототип кожи определяют по специальной таблице Томаса Фитцпатрика — американского дерматолога, который поделил человечество на шесть групп.
- Кельтский фототип предполагает белую кожу с фарфоровым оттенком, волосы блонд или рыжие и светлые глаза — преимущественно голубые. Такие люди легко получают солнечные ожоги. Кожа может краснеть, покрываться волдырями, но загар не принимает. На активном солнце им можно находиться всего 6–7 минут. На неактивном — час.
- Нордический тип — это люди с русыми или каштановыми волосами и светлыми глазами: голубыми, серыми или зелёными. Они тоже быстро обгорают на солнце, но загара добиться могут. На активном солнце им можно находиться до 10 минут, на неактивном — полтора часа.
- Европейский тип имеет светлую кожу, тёмно-русые или светло-каштановые волосы и глаза — карие или серые. Кожа легко вырабатывает меланин и почти не обгорает. Под прямыми лучами солнца им можно загорать 20 минут, вечером и утром можно находиться на пляже до трёх часов 20 минут.
- Средиземноморский тип кожи — это смуглые брюнеты с тёмными глазами. Их кожа легко переносит длительное пребывание на солнце. Загар ложится быстро и ровно. Люди с таким фототипом на активном и неактивном солнце могут находиться 30 минут и пять часов соответственно.
- Индонезийский тип — это группа людей с коричневым оттенком кожи. Волосы и глаза — тёмные. Получить солнечные ожоги они почти не могут. Загар делает кожу ещё темнее. Их норма ультрафиолета — это 40 минут в обед или шесть часов вечернего и утреннего солнца.
- Афроамериканский тип имеет самые тёмные оттенки кожи. Это кожа цвета тёмного шоколада, волосы и глаза у таких людей чёрные. Они не обгорают, а кожа может ещё больше темнеть. Даже на активном солнце они без вреда для них могут находиться час, а при неактивном — больше восьми часов.
Фототип кожи определяют по специальной таблице Томаса Фитцпатрика — американского дерматолога, который поделил человечество на шесть групп. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Roman Samborskyi
Подготовка к загару
Кожу к загару необходимо готовить заранее.
- Все косметические процедуры нужно проделать заранее. Депиляцию — за 4–5 дней до пляжа, скрабирование — за два дня. Защитный слой кожи должен восстановиться.
- Перед выходом на пляж надо принять душ и потереть себя мочалкой. Так вы удалите ороговевшие клетки кожи. Загар ляжет ровнее.
- Непосредственно на пляже перед загаром нужно увлажнить кожу кремом. Иначе солнце её высушит.
Непосредственно на пляже перед загаром нужно увлажнить кожу кремом. Фото © Shutterstock / FOTODOM / paultarasenko
Как получить ровный загар на море
Чтобы получить ровный, золотистый загар на берегу моря, нужно соблюдать несколько правил.
- Загорать утром до 11:00 часов и вечером после 16:00 часов. Это сбережёт кожу от ожогов.
- С 11:00 до 16:00 лучше укрыться в тени или под зонтиком. Загар тоже будет, ведь рассеянные солнечные лучи всё равно попадают на кожу. Но они уже не опасны.
- Первый сеанс загара должен длиться не больше 15 минут. Время можно постепенно увеличивать.
- После купания лучше не вытираться полотенцем, а оставлять капли воды на коже. Так кожа получит дополнительное увлажнение, а загар станет ровнее. Душ можно принять вечером в номере отеля. Некоторые врачи советуют чередовать купание в море с купанием в бассейне с пресной водой.
Как получить ровный загар в солярии
Для подготовки кожи к загару в солярии надо следовать тем же правилам, что и на море.
Посещайте солярий не чаще двух раз в неделю. Фото © Shutterstock / FOTODOM / PH888
- Заранее очистить кожу и пройти все косметические процедуры, принять душ.
- Увлажнять кожу следует как до, так и после солярия. Сделать это молочком для тела или питательным кремом.
- Пользоваться активаторами загара. Эти средства содержат масла, полезные для кожи, и вещество каротин — оно обеспечивает красивый оттенок загара.
- Следить за временем. "Кельтам" и "нордикам" следует загорать не больше одной-двух минут. "Европейцам" и "средиземноморцам" — от 5 до 10 минут.
- Посещайте солярий не чаще двух раз в неделю. Первый сеанс должен быть минимальным по времени. Когда появится загар, процедуру можно проводить раз в неделю.
- Во время курса посещения солярия нужно принимать витамин С — до 500 миллиграммов.
- Не использовать защитный крем.
Как не сгореть на солнце: 5 правил
1. Следует учитывать фототип своей кожи и соблюдать рекомендуемое время загара.
2. Не загорать в обеденное время. Лучше предпочесть вечернее или утреннее солнце.
3. Когда солнце в зените, лучше отдыхать в тени.
4. Для защиты кожи нужно использовать крем. В первые дни — с индексом SPF не ниже 30, а когда кожа загорит, можно перейти на крем с индексом SPF 10–15. Аббревиатура SPF расшифровывается как Sun Protection Factor — фактор защиты от солнца.
Для защиты кожи нужно использовать крем. В первые дни — с индексом SPF не ниже 30. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Pepper cinema
5. Каждый раз после купания нужно обновлять слой защитного крема.
Лучшее время для загара
Лучшее время для загара — это утренние или вечерние часы. С 9:00 до 11:00 и с 16:00 вечера до 20:00. Что же касается времени года, то это июль, август и бархатный сезон — сентябрь. Но, правда, тут можно не угадать с погодой.
Как ускорить проявление загара
На скорость появления загара влияют несколько факторов. Какой них использовать, решать только вам:
- это чистота кожи;
- активность солнца;
- длительность нахождения на солнце;
- употребление витаминов А, Е, С и каротина;
- использование средств для загара. Их ещё называют активаторами. Пользоваться нужно аккуратно, читать инструкцию, помнить о своём фототипе.
Активаторами загара пользоваться нужно аккуратно, читать инструкцию, помнить о своём фототипе. Фото © Shutterstock / FOTODOM / puhhha
Кому нельзя загорать на солнце
- Людям, употребляющим лекарства. Следует обязательно ознакомиться с инструкцией и побочными эффектами. Некоторые препараты в сочетании с ультрафиолетом могут вызвать сыпь, аллергию и анафилактический шок.
- Людям с онкологией и новообразованиями на коже.
- Людям с температурой и инфекционными заболеваниями: гепатит, ВИЧ, туберкулёз.
- Беременным.
- Имеющим хронические заболевания желудка и щитовидной железы.
- Людям с гормональными нарушениями, гипертоникам, аллергикам и больным мононуклеозом.
При загаре следует обязательно прикрывать от солнца соски и крупные тёмные родинки — для них есть специальные наклейки.