Красивый ровный загар: топ-7 лайфхаков для кожи Как правильно загорать на солнце, чтобы получить красивый ровный загар, что такое фототип кожи и кому вообще нельзя появляться на солнце — всё это вы узнаете из материала Life.ru. 27 июля, 22:31 Под воздействием ультрафиолета особые клетки кожи — меланоциты — вырабатывают пигмент меланин. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Max Acronym

Что такое загар

Загар — это защитная реакция организма, усиление естественной пигментации кожи. Под воздействием ультрафиолета особые клетки кожи — меланоциты — вырабатывают пигмент меланин. Чем его больше — тем темнее загар.

Как загорать, чтобы загар лёг ровно

Чтобы получить ровный, красивый загар, нужно знать свой фототип кожи. От него зависит, насколько ровно ляжет загар, как долго продержится и сможете ли вы получить желаемый золотистый оттенок.

Чтобы получить ровный, красивый загар, нужно знать свой фототип кожи. Фото © Shutterstock / FOTODOM / melnikof

Фототип — это степень чувствительности кожи к ультрафиолету и её способность дать "ответ" — выработать дополнительную пигментацию. Изменить фототип кожи и как-то на него повлиять невозможно — это врождённое. Остаётся лишь принять себя и приспособиться.

Определяем фототип кожи

Фототип кожи определяют по специальной таблице Томаса Фитцпатрика — американского дерматолога, который поделил человечество на шесть групп.

Кельтский фототип предполагает белую кожу с фарфоровым оттенком, волосы блонд или рыжие и светлые глаза — преимущественно голубые. Такие люди легко получают солнечные ожоги. Кожа может краснеть, покрываться волдырями, но загар не принимает. На активном солнце им можно находиться всего 6–7 минут. На неактивном — час.

Нордический тип — это люди с русыми или каштановыми волосами и светлыми глазами: голубыми, серыми или зелёными. Они тоже быстро обгорают на солнце, но загара добиться могут. На активном солнце им можно находиться до 10 минут, на неактивном — полтора часа.

Европейский тип имеет светлую кожу, тёмно-русые или светло-каштановые волосы и глаза — карие или серые. Кожа легко вырабатывает меланин и почти не обгорает. Под прямыми лучами солнца им можно загорать 20 минут, вечером и утром можно находиться на пляже до трёх часов 20 минут.

Средиземноморский тип кожи — это смуглые брюнеты с тёмными глазами. Их кожа легко переносит длительное пребывание на солнце. Загар ложится быстро и ровно. Люди с таким фототипом на активном и неактивном солнце могут находиться 30 минут и пять часов соответственно.

Индонезийский тип — это группа людей с коричневым оттенком кожи. Волосы и глаза — тёмные. Получить солнечные ожоги они почти не могут. Загар делает кожу ещё темнее. Их норма ультрафиолета — это 40 минут в обед или шесть часов вечернего и утреннего солнца.

Афроамериканский тип имеет самые тёмные оттенки кожи. Это кожа цвета тёмного шоколада, волосы и глаза у таких людей чёрные. Они не обгорают, а кожа может ещё больше темнеть. Даже на активном солнце они без вреда для них могут находиться час, а при неактивном — больше восьми часов.

Фототип кожи определяют по специальной таблице Томаса Фитцпатрика — американского дерматолога, который поделил человечество на шесть групп. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Roman Samborskyi

Подготовка к загару

Кожу к загару необходимо готовить заранее.

Все косметические процедуры нужно проделать заранее. Депиляцию — за 4–5 дней до пляжа, скрабирование — за два дня. Защитный слой кожи должен восстановиться.

Перед выходом на пляж надо принять душ и потереть себя мочалкой. Так вы удалите ороговевшие клетки кожи. Загар ляжет ровнее.

Непосредственно на пляже перед загаром нужно увлажнить кожу кремом. Иначе солнце её высушит.

Непосредственно на пляже перед загаром нужно увлажнить кожу кремом. Фото © Shutterstock / FOTODOM / paultarasenko

Как получить ровный загар на море

Чтобы получить ровный, золотистый загар на берегу моря, нужно соблюдать несколько правил.

Загорать утром до 11:00 часов и вечером после 16:00 часов. Это сбережёт кожу от ожогов.

С 11:00 до 16:00 лучше укрыться в тени или под зонтиком. Загар тоже будет, ведь рассеянные солнечные лучи всё равно попадают на кожу. Но они уже не опасны.

Первый сеанс загара должен длиться не больше 15 минут. Время можно постепенно увеличивать.

После купания лучше не вытираться полотенцем, а оставлять капли воды на коже. Так кожа получит дополнительное увлажнение, а загар станет ровнее. Душ можно принять вечером в номере отеля. Некоторые врачи советуют чередовать купание в море с купанием в бассейне с пресной водой.

Как получить ровный загар в солярии

Для подготовки кожи к загару в солярии надо следовать тем же правилам, что и на море.

Посещайте солярий не чаще двух раз в неделю. Фото © Shutterstock / FOTODOM / PH888

Заранее очистить кожу и пройти все косметические процедуры, принять душ.

Увлажнять кожу следует как до, так и после солярия. Сделать это молочком для тела или питательным кремом.

Пользоваться активаторами загара. Эти средства содержат масла, полезные для кожи, и вещество каротин — оно обеспечивает красивый оттенок загара.

Следить за временем. "Кельтам" и "нордикам" следует загорать не больше одной-двух минут. "Европейцам" и "средиземноморцам" — от 5 до 10 минут.

Посещайте солярий не чаще двух раз в неделю. Первый сеанс должен быть минимальным по времени. Когда появится загар, процедуру можно проводить раз в неделю.

Во время курса посещения солярия нужно принимать витамин С — до 500 миллиграммов.

Не использовать защитный крем.

Как не сгореть на солнце: 5 правил

1. Следует учитывать фототип своей кожи и соблюдать рекомендуемое время загара.

2. Не загорать в обеденное время. Лучше предпочесть вечернее или утреннее солнце.

3. Когда солнце в зените, лучше отдыхать в тени.

4. Для защиты кожи нужно использовать крем. В первые дни — с индексом SPF не ниже 30, а когда кожа загорит, можно перейти на крем с индексом SPF 10–15. Аббревиатура SPF расшифровывается как Sun Protection Factor — фактор защиты от солнца.

Для защиты кожи нужно использовать крем. В первые дни — с индексом SPF не ниже 30. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Pepper cinema

5. Каждый раз после купания нужно обновлять слой защитного крема.

Лучшее время для загара

Лучшее время для загара — это утренние или вечерние часы. С 9:00 до 11:00 и с 16:00 вечера до 20:00. Что же касается времени года, то это июль, август и бархатный сезон — сентябрь. Но, правда, тут можно не угадать с погодой.

Как ускорить проявление загара

На скорость появления загара влияют несколько факторов. Какой них использовать, решать только вам:

это чистота кожи;

активность солнца;

длительность нахождения на солнце;

употребление витаминов А, Е, С и каротина;

использование средств для загара. Их ещё называют активаторами. Пользоваться нужно аккуратно, читать инструкцию, помнить о своём фототипе.

Активаторами загара пользоваться нужно аккуратно, читать инструкцию, помнить о своём фототипе. Фото © Shutterstock / FOTODOM / puhhha

Кому нельзя загорать на солнце

Людям, употребляющим лекарства. Следует обязательно ознакомиться с инструкцией и побочными эффектами. Некоторые препараты в сочетании с ультрафиолетом могут вызвать сыпь, аллергию и анафилактический шок.

Людям с онкологией и новообразованиями на коже.

Людям с температурой и инфекционными заболеваниями: гепатит, ВИЧ, туберкулёз.

Беременным.

Имеющим хронические заболевания желудка и щитовидной железы.

Людям с гормональными нарушениями, гипертоникам, аллергикам и больным мононуклеозом.

При загаре следует обязательно прикрывать от солнца соски и крупные тёмные родинки — для них есть специальные наклейки.

Авторы Александр Лаврентьев