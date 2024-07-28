"Мы размножаемся": Назван ключевой секрет крепкого сна

Правильный сон — это борьба со стрессом и возможность восстановить свои силы. Об этом aif.ru сообщил доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, профессор кафедры онкологии, гематологии и лучевой терапии педиатрического факультета РНИМУ им. Н. И. Пирогова Александр Румянцев.

"Во сне мы размножаемся. С точки зрения клеток. Клетки работают во сне, и правильный сон — это не только психологическая проблема и не только борьба со стрессом, но это ещё и возможность организму восстановить свои силы благодаря тем клеткам, которые в это время производятся, делятся, распространяются и заполняют те места, где есть дом", — пояснил Румянцев.

В современном мире высыпаться мешают гаджеты, поэтому важно занимать человека, особенно детей, чтобы они "еле доползали до кровати". А утром нужно встать и начать заниматься работой. К ней относятся и спорт, и нагрузка, и движение. Отдых, по мнению медика, это переключение от одного дела к другому. В этом кроется принцип здоровья.