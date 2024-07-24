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24 июля, 09:23

Апатия и нарушение сна: Россияне рассказали, как жара мешает их работе

Социологи: 85% россиян пожаловались на плохую продуктивность из-за жары

85% россиян пожаловались на плохую продуктивность из-за жары. Фото © Life.ru

85% россиян пожаловались на плохую продуктивность из-за жары. Фото © Life.ru

Лето в этом году выдалось поистине жарким. Уже второй месяц столбики термометров в некоторых регионах страны держатся на отметке выше +30 градусов. Социологи провели опрос среди двух тысяч россиян и выяснили, как высокая температура за окном влияет на их продуктивность и самочувствие. Результаты исследования приводит РИА "ФедералПресс".

Согласно данным, 85% респондентов пожаловались, что жара на улице влияет на их продуктивность и качественное выполнение рабочих задач. Лишь 11% россиян не замечают влияния высоких температур на самочувствие. Интересно, что женщины значительно чаще страдают от летней погоды, нежели мужчины (59% против 50% соответственно).

Многие опрошенные отметили, что у них повысилось потоотделение, они стали быстрее утомляться, появились апатия, нарушился сон и ухудшилось настроение. Некоторые потеряли аппетит и пожаловались на головные боли, головокружение и перепады давления.

Чтобы создать комфортные условия труда своим сотрудникам, работодатели принимают меры: устанавливают в офисах вентиляторы и кондиционеры (так ответили 43% опрошенных), шторы и жалюзи (21%), предоставляют сменную форму (9%) и сокращают рабочий день (7%).

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Многочисленные исследования доказали, что жаркая погода действительно влияет и на память, и на концентрацию внимания, и на скорость принятия решений. При слишком высокой температуре меняется как продолжительность, так и качество сна. Из-за ухудшения этих параметров растёт уровень гормонов стресса: кортизола, адреналина. Такой "коктейль" добавляет раздражительности, агрессии и тревожности.

Алёна Зиновьева
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