"Плавится мозг": Как работает нервная система в жару, рассказала врач

Часто в жару люди сталкиваются с ленью, трудностями с концентрацией внимания на рабочих вопросах и большим желанием прилечь и поспать. Иногда бывает, что от слишком сильной духоты начинает "плавиться мозг". Как в летний период себя чувствует нервная система? Об этом рассказала один из ведущих врачей-неврологов клинико-диагностического центра НКЦ №2 Российского научного центра хирургии им. академика Б.В. Петровского Ольга Мартьянова.

"Все исследования показывают, что жаркая погода влияет и на память, и на концентрацию внимания, и на скорость принятия решений", — рассказала специалист в разговоре с Kp.ru.

Например, слишком жаркая погода способна вызвать у человека тепловой стресс. То есть в рамках реакции на стрессовую ситуацию мозг начинает запускать различные защитные механизмы. Тем самым он стремится сберечь ресурсы и снизить их расходование. Этим и объясняется вялость, сонливость, снижение концентрации внимания и усиленные проявления лени.

"При слишком высокой температуре меняется как продолжительность, так и качество сна. Из-за ухудшения этих параметров растёт уровень гормонов стресса — кортизола, адреналина. Такой "коктейль" добавляет раздражительности, агрессии и тревожности", — подтверждает невролог.

Для того чтобы хоть как-то помочь нервной системе в условиях жаркой погоды, не стоит корить себя за лень и снижение продуктивности. Лучше всего, наоборот, избежать перегрузок и перенести какие-либо дела, если есть такая возможность. При этом врач также посоветовала не принимать бесконтрольно успокоительные.

"Если у человека нет психических, неврологических заболеваний, то его состояние нормализуется без дополнительных средств — как только исчезнет фактор, провоцирующий недомогание. То есть станет прохладнее — пойдёт дождь, снизится температура к ночи, будет доступ в помещение с кондиционером. Если же из-за жары у пациента обострилось имеющееся заболевание, то обычные безрецептурные успокоительные не помогут. Нужно обратиться к врачу", — заключила специалист.