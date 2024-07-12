"Температуры будут повышаться": Россиян предупредили о росте периодов аномальной жары

Периоды интенсивной жары в России со временем будут только увеличиваться. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Когда температура в тёплый сезон года выше нормы на пять градусов и продолжительность этого периода более пяти дней — это очень опасная ситуация. По всем расчётам, исследователи в разных государственных службах приходят к выводу одному и тому же: летние температуры будут повышаться, особенно интенсивная жара будет увеличиваться", — сказал он, выступая на пресс-конференции.

Вильфанд также предупредил, что из-за глобального потепления станет больше и опасных погодных явлений. По словам специалиста, данные федеральных служб за последние 25 лет указывают на то, что количество таких событий увеличивается вдвое. В частности, на территории России участятся интенсивные осадки, грозы и смерчи.