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В День русской лени психолог "реабилитировал" бездельников

Психолог Самбурский: Лень — защитный механизм, защищающий от перегрузок

15 июля, 10:36
15 июля отмечается День русской лени. Обложка © kandinsky

15 июля отмечается День русской лени. Обложка © kandinsky

Сегодня, 15 июля, отмечается День русской лени. С ленью сталкивался каждый человек. Она проявляется по-разному: от простого нежелания выполнять повседневные задачи и работать до полной апатии, когда хочется накрыться одеялом и ничего не делать. Так ли вредна лень, как принято думать, Life.ru рассказал клинический психолог Клиники доктора Аникиной Станислав Самбурский.

Лень — не всегда плохо

Лень — это не всегда плохо. Она возникает из-за отсутствия мотивации, усталости или эмоциональных переживаний. С детства нам внушают, что лень — это плохо, что это негативное качество, но зачастую это естественная реакция организма на физическую перегрузку. Второй причиной может быть внутреннее сопротивление, когда подсознание говорит, что человек идёт не туда и делает не то, что на самом деле хочет.

Станислав Самбурский

Клинический психолог Клиники доктора Аникиной

Лень — это не всегда плохо. Она возникает из-за отсутствия мотивации, усталости или эмоциональных переживаний. С детства нам внушают, что лень — это плохо, что это негативное качество, но зачастую это естественная реакция организма на физическую перегрузку. Второй причиной может быть внутреннее сопротивление, когда подсознание говорит, что человек идёт не туда и делает не то, что на самом деле хочет.
Лень — это не всегда плохо. Она возникает из-за отсутствия мотивации, усталости или эмоциональных переживаний. С детства нам внушают, что лень — это плохо, что это негативное качество, но зачастую это естественная реакция организма на физическую перегрузку. Второй причиной может быть внутреннее сопротивление, когда подсознание говорит, что человек идёт не туда и делает не то, что на самом деле хочет.

Также лень "заклеймили" в современной культуре из-за "достигательства": сегодня нужно быть первым, быть лучшим! Лень в такой жизненной установке выглядит как препятствие на пути к успеху. И, что естественно, окружающими (не только родителями) осуждается. К тому же для многих лень является синонимом безделья или как минимум отсутствия амбиций, что тоже воспринимается негативно, говорит Самбурский.

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Причины лени

  • Нет смысла в работе, нет признания и успеха — нет сил что-либо делать. Лень из-за проблем с мотивацией — это следствие потери интереса к работе или учёбе. Когда не видишь смысла в том, что делаешь, нет сил начать выполнять даже банальную задачу.
  • Недосып и переутомление провоцируют приступы лени. Если человек физически измотан, лень включается как защитный механизм. Она спасает организм от перехода переутомления на физический уровень и подталкивает человека восстановить силы.
  • Эмоциональные проблемы "размазывают". Усиливает лень чувство вины за то, что человек позволил себе полежать и ничего не делать. Самобичевание только усугубляет состояние лени.

"Представьте: уже нет никаких сил переделать все навалившиеся задачи, организм начинает сбоить и требовать отдыха. И вы, вместо того чтобы уйти на выходные и отключиться от задач, начинаете себя ругать за леность. Это усугубляет проблему и не позволяет сфокусироваться на задачах. Организм требует отдыха и замедляется. Вы думаете: "Я ленивый" и начинаете себя упрекать — лень усиливается", — объясняет психолог.

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Лень — действенный защитный механизм

Лень полезна в ряде ситуаций, она, как предохранитель в электрической сети, защищает организм от перегрузок, отмечает Самбурский.

Мой дедушка всегда говорил: "Устал — полежи". В детстве я этому сопротивлялся, а получив профильное образование, понимаю, что эта простая житейская мудрость — основа эффективности и работоспособности. Если вы чувствуете усталость — полежите. Даже работая в офисе, можно в свой перерыв надеть наушники, натянуть капюшон, предупредить коллег и опустить голову на стол на 15 минут. Лень сигнализирует о необходимости отдохнуть, помогает предотвратить эмоциональное выгорание и сохранить ментальное здоровье.

Станислав Самбурский

Клинический психолог Клиники доктора Аникиной, автор дзен-канала "Экологичный психолог"

Мой дедушка всегда говорил: "Устал — полежи". В детстве я этому сопротивлялся, а получив профильное образование, понимаю, что эта простая житейская мудрость — основа эффективности и работоспособности. Если вы чувствуете усталость — полежите. Даже работая в офисе, можно в свой перерыв надеть наушники, натянуть капюшон, предупредить коллег и опустить голову на стол на 15 минут. Лень сигнализирует о необходимости отдохнуть, помогает предотвратить эмоциональное выгорание и сохранить ментальное здоровье.
Мой дедушка всегда говорил: "Устал — полежи". В детстве я этому сопротивлялся, а получив профильное образование, понимаю, что эта простая житейская мудрость — основа эффективности и работоспособности. Если вы чувствуете усталость — полежите. Даже работая в офисе, можно в свой перерыв надеть наушники, натянуть капюшон, предупредить коллег и опустить голову на стол на 15 минут. Лень сигнализирует о необходимости отдохнуть, помогает предотвратить эмоциональное выгорание и сохранить ментальное здоровье.

Небольшие перерывы на "полениться" дают мозгу отдохнуть и зарядиться энергией. Это критично важно в офисной работе, при постоянном фоновом стрессе и высокой нагрузке. При физической работе и переутомлении мышцы пойдут в отказ, если не давать себе отдохнуть, а при умственном труде люди зачастую не понимают важности отдыха. Именно накатывающее чувство лености помогает сотрудникам вернуться к реальности, не доводя человека до инсульта или инфаркта от переутомления, объяснил психолог. Мозгу, как и мышцам, нужно регулярно делать перерывы на восстановление сил.

Лень — это не прокрастинация

Важно различать эти понятия. Прокрастинация — это откладывание дел на потом, часто из-за страха неудачи или завышенных требований к себе и окружающим (перфекционизм). Лень чаще связана с отсутствием мотивации или усталостью. Понимание этих различий помогает лучше справляться с обоими состояниями.

"Поздравляю с Днём лени, который можно назвать днём профилактики эмоционального выгорания", — заключил собеседник Life.ru.

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А ранее Life.ru рассказывал, как побороть лень на работе. Многие сталкиваются с резкими приступами лени в разгар трудового дня, но есть методы и советы, которые помогут с ней справиться и быть продуктивными.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Ольга Годуненко
Ольга Годуненко
Станислав Самбурский
Станислав Самбурский
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