Названо 3 простых упражнения для развития нейронных связей в мозге

Развить нейронные связи в мозге можно с помощью простых упражнений и игр которые не требуют особых усилий. Среди них – "перекрёстные шаги", рассказала специалист Городского психолого-педагогического центра департамента образования и науки Москвы Татьяна Денисова.

"Игры способствуют развитию двигательных навыков и познавательных процессов, необходимых для успешной учёбы. Одно из таких упражнений — "перекрёстные шаги" — объяснила психолог в беседе с РИАМО.

Для выполнения упражнения сначала нужно дотянуться локтем левой руки до правого колена, лёгким касанием соединяя локоть и колено. Далее необходимо потянуться правым локтем к левому колену. Выполнять его можно стоя или сидя от четырёх до восьми раз. Затем нужно перейди ко второй части: соединить правую руку и левую ногу за спиной, затем левую руку и правую ногу. Повторить это также следует несколько раз.

Ещё одно полезное упражнение для развития нейронных связей — "Ухо-нос". Для этого вам необходимо взяться пальцами левой руки за кончик носа, а пальцами правой — за левое ухо. Потом одновременно отпустить обе руки, хлопнуть в ладоши и сделать наоборот. Лучше всего выполнить от четырех до восьми подходов.

Также Денисова посоветовала попрактиковать пальчиковую гимнастику "Лесенка": загните на правой руке указательный и средний пальцы, потом разогните и загните мизинец и безымянный. Затем следует повторить всё с левой рукой. Чтобы усложнить задачу, нужно выполнить движения одновременно двумя руками или ускорить темп.