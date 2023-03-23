Как обмануть мозг и быстро справиться с панической атакой: три приёма от психиатра

В современном мире каждый человек регулярно подвергается стрессу. Кто-то нервничает, торопясь на работу или на уходящий поезд, другие паникуют, увидев незнакомый номер на экране телефона. В такие моменты может наступить паническая атака — приступ сильной тревоги и страха, который сопровождается учащённым сердцебиением, чувством нехватки воздуха и другими признаками. Как с ней справиться рассказал заведующий Центром психотерапии и психиатрии "УГМК-Здоровье", врач-психиатр, психотерапевт высшей квалификационной категории Марк Лейдерман.

В беседе с E1.RU он рассказал, что жить спокойнее гораздо проще, ведь когда человек пребывает в состоянии стресса, он не сможет планировать некоторые важные вещи и заниматься привычными вещами. По словам врача, существуют способы помочь себе при панических атаках.

"Есть базовые упражнения, которые помогают при панической атаке. Дыхательные упражнения: более короткий вдох и более длинный выдох, примерно вдох к выдоху должен быть один к двум. Вдыхаем и считаем до пяти, выдыхаем при счёте до десяти. При помощи такого дыхания нормализуется соотношение кислородно-углекислого обмена в крови, и за счёт этого снижается тревога", — сказал медик.

Психотерапевт также советует попробовать напрягать и расслаблять мышцы. Тогда в мозг идёт сигнал о том, что всё хорошо и человек успокаивается. Существует и комплекс упражнений, которые помогут справиться с панической атакой. Для начала нужно умыть лицо и открытые участки тела холодной водой, после чего должна последовать десятиминутная интенсивная физическая нагрузка. Закончить этот процесс нужно редактирующими упражнениями, например, подышать и вспомнить о хорошем.

В заключение психиатр рекомендовал не забывать думать о чём-то хорошем, ведь для мозга крайнее важно то, о чём мы думаем и представляем.