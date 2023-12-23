Учёные нашли приятный способ улучшить работу мозга за 3 минуты

Низкоинтенсивные тренировки под ритмичную музыку могут улучшить внимание, память и мышление. К такому выводу пришли японские учёные из Университета Цукубы, результаты их исследования публикует журнал Neuroscience.

Ранее исследователи доказали, что люди с высокой чувствительностью к музыке, под которую хочется танцевать, могут с помощью её прослушивания улучшить работу префронтальной коры. Теперь же специалисты выяснили, что физические упражнения могут усилить этот эффект.

Так, они провели эксперимент, в котором приняли участие почти полсотни человек в возрасте 18–26 лет. Люди делали трёхминутные упражнения под песни, и оказалось, что те, чьё тело отвечало на ритм, к тому же подверглись эмоциональному возбуждению. Учёные заметили у них повышение активности левой дорсолатеральной префронтальной коры головного мозга.

Это зона, которая отвечает за такие исполнительные функции, как мышление, внимание и память. Благодаря им человек может планировать действия, которые нужны для достижения цели, а также концентрировать внимание на конкретном объекте. Учёные уверены, что благодаря их наработкам теперь удастся разработать лёгкие, так как это приятные, но вместе с тем и достаточно эффективные упражнения, которые позволят улучшить работу мозга.