Учёные выяснили, как человек может заболеть шизофренией через кошачий "кусь"

Хозяева кошек в два раза больше подвержены риску возникновения шизофрении, чем люди без питомцев. К такому выводу пришли австралийские учёные, результаты их исследования опубликованы в журнале Schizophrenia Bulletin.

Изучить влияние пушистых на человека решили учёные из Квинслендского центра исследований психического здоровья в Австралии. Для этого они проанализировали более 1,9 тысячи статей, опубликованных в период с 1980 по 2023 год, 106 были выбраны для полнотекстового обзора, а в основу исследования легли лишь 17.

Так, специалисты выяснили, что при наличии домашнего животного у человека присутствует повышенный риск возникновения шизофрении в возрасте до 25 лет из-за паразита, который попадает в организм человека через укус кошки. Именно он оказывает негативное влияние на работу мозга, в результате чего владельцы котиков начинаются жаловаться на ухудшение памяти, сбои в работе когнитивных функций, бред, расстройство личности и т.д.

"Наши результаты подтверждают связь между воздействием кошек и повышенным риском широко определённых расстройств, связанных с шизофренией; однако результаты неоднозначны. Существует потребность в более качественных исследованиях в этой области", — уточнили учёные.