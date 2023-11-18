Регион

Уведомления отключены

18 ноября, 12:45

Учёные выяснили, что питомцы замедляют старение мозга у пожилых людей

Scientific Reports: Питомцы замедляют ухудшение работы мозга у пожилых

Учёные выяснили, что домашние питомцы замедляют ухудшение работы мозга у пожилых. Исследователи отметили, что память, исполнительная функция, речь и психомоторные способности меньше всего снижались с возрастом у собачников.

Сообщается, что в эксперименте участвовали 637 человек от 51 до 101 года. За ними наблюдали от года до 13 лет. Люди старше 80 проходили тестирование для оценки умственных способностей каждый год, а испытуемые моложе — один раз в четыре года. У 29% участников были кошки, собаки и другие животные.

Выяснилось, что с возрастом у всех испытуемых снижались умственные функции и ухудшалась память, однако владельцы питомцев гораздо позже сталкивались с такой проблемой, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Scientific Reports.

"Память, исполнительная функция, речь, психомоторные способности и скорость обработки информации за десять лет меньше ухудшились у участников, которые держали питомцев", — рассказали учёные, отметив, что эффект наиболее выражен у тех, кто выгуливал собак.

Учёные выяснили, чем опасно перекармливание любимого усатого пушистика

Учёные выяснили, чем опасно перекармливание любимого усатого пушистика

А ранее Лайф рассказывал, от каких болезней коты защищают своих хозяев. Есть риск, что выделяемый животным секрет пагубно отразится на здоровье человека, это и правда может вызвать заболевания у аллергиков. Однако при этом усатые милахи могут приносить и пользу. Например, они помогают снизить риск сердечного приступа в три раза, улучшают настроение и способствуют глубокому и спокойному сну.

Обложка ©

Shutterstock

Александра Мышляева
  • Новости
  • Животные
  • Здоровье
  • Наука и Технологии

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров