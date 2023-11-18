Учёные выяснили, что питомцы замедляют старение мозга у пожилых людей
Scientific Reports: Питомцы замедляют ухудшение работы мозга у пожилых
Учёные выяснили, что домашние питомцы замедляют ухудшение работы мозга у пожилых. Исследователи отметили, что память, исполнительная функция, речь и психомоторные способности меньше всего снижались с возрастом у собачников.
Сообщается, что в эксперименте участвовали 637 человек от 51 до 101 года. За ними наблюдали от года до 13 лет. Люди старше 80 проходили тестирование для оценки умственных способностей каждый год, а испытуемые моложе — один раз в четыре года. У 29% участников были кошки, собаки и другие животные.
Выяснилось, что с возрастом у всех испытуемых снижались умственные функции и ухудшалась память, однако владельцы питомцев гораздо позже сталкивались с такой проблемой, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Scientific Reports.
"Память, исполнительная функция, речь, психомоторные способности и скорость обработки информации за десять лет меньше ухудшились у участников, которые держали питомцев", — рассказали учёные, отметив, что эффект наиболее выражен у тех, кто выгуливал собак.
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