Составлен топ-3 болезней, от которых коты защищают хозяев

Кошки могут вызвать обострение заболевания у аллергиков, но при этом помогают снизить риск сердечного приступа. О плюсах и минусах мохнатых питомцев рассказал врач общей практики Сергей Алендеев в беседе с "Царьградом".

"Шерсть — сама по себе аллерген. К тому же есть риск, что выделяемый животным секрет пагубно отразится на вашем здоровье", — отметил он.

Также коты способны распространять токсоплазмоз — инфекционное заболевание, особенно опасное для беременных женщин. Впрочем, при соблюдении норм гигиены можно избежать негативных последствий, тем более что животные могут приносить пользу, заверил Алендеев.

Во-первых, жизнь бок о бок с кошкой уменьшает риск сердечного приступа в три раза, что доказали учёные из Университета Миннесоты. Во-вторых, питомцы улучшают настроение. Так, 76% участников опроса исследовательского центра Mental Health Foundation признались в том, что успокаиваются, поглаживая кошку. В-третьих, животные способствуют глубокому и спокойному сну, укладываясь рядом с хозяином.

И четвёртым плюсом Алендеев назвал тот факт, что забота о братьях наших меньших помогает человеку развивать эмпатию, а это очень важно в мире, где интернет-общение начинает доминировать.