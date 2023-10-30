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30 октября, 13:04

Составлен топ-3 болезней, от которых коты защищают хозяев

Врач Алендеев заявил, что коты снижают риск инфаркта у владельца в три раза

Кошки могут вызвать обострение заболевания у аллергиков, но при этом помогают снизить риск сердечного приступа. О плюсах и минусах мохнатых питомцев рассказал врач общей практики Сергей Алендеев в беседе с "Царьградом".

"Шерсть сама по себе аллерген. К тому же есть риск, что выделяемый животным секрет пагубно отразится на вашем здоровье", отметил он.

Также коты способны распространять токсоплазмоз — инфекционное заболевание, особенно опасное для беременных женщин. Впрочем, при соблюдении норм гигиены можно избежать негативных последствий, тем более что животные могут приносить пользу, заверил Алендеев.

Во-первых, жизнь бок о бок с кошкой уменьшает риск сердечного приступа в три раза, что доказали учёные из Университета Миннесоты. Во-вторых, питомцы улучшают настроение. Так, 76% участников опроса исследовательского центра Mental Health Foundation признались в том, что успокаиваются, поглаживая кошку. В-третьих, животные способствуют глубокому и спокойному сну, укладываясь рядом с хозяином.

И четвёртым плюсом Алендеев назвал тот факт, что забота о братьях наших меньших помогает человеку развивать эмпатию, а это очень важно в мире, где интернет-общение начинает доминировать.

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Ранее Лайф назвал четыре причины, почему кошка дерёт мебель и обои. В такой привычке виноваты сами хозяева, не научившие животное правилам поведения в раннем возрасте.

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Татьяна Миссуми
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