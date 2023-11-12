Учёные выяснили, чем опасно перекармливание любимого усатого пушистика
JAS: Перекармливание кошек ухудшает работу их кишечника и иммунной системы
Пушистый кот-обжора, у которого скоро начнутся проблемы со здоровьем, если хозяева не изменят его рацион питания. Обложка © Shutterstock
Чрезмерное переедание никогда не приводит ни к чему хорошему и грозит серьёзными последствиями даже для кошек. К такому выводу пришли учёные из Иллинойского университета в Урбане-Шампейне, результаты которого публикует Journal of Animal Science.
Исследователи провели эксперимент, в котором приняло участие более десяти взрослых стерилизованных мини-хищников с выраженным дефицитом веса. Более четырёх месяцев пушистых никак не ограничивали в еде, предлагая различные лакомства, а также следили за их физической активностью и анализами кала и крови.
В итоге вес хвостатых участников эксперимента постепенно увеличивался, а их способность переваривать пищу, наоборот, падала. Вместе с тем у них стало усваиваться меньшее количество питательных веществ. Таким образом, учёные пришли к выводу, что переедание может стать причиной снижения иммунной системы у кошек.
А ранее Лайф рассказывал, от каких болезней коты защищают своих хозяев. Есть риск, что выделяемый животным секрет пагубно отразится на здоровье человека, — это и правда может вызвать заболевания у аллергиков. Однако при этом усатые милахи могут приносить и пользу. Например, они помогают снизить риск сердечного приступа в три раза, улучшают настроение и способствуют глубокому и спокойному сну.