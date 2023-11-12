Учёные выяснили, чем опасно перекармливание любимого усатого пушистика

Чрезмерное переедание никогда не приводит ни к чему хорошему и грозит серьёзными последствиями даже для кошек. К такому выводу пришли учёные из Иллинойского университета в Урбане-Шампейне, результаты которого публикует Journal of Animal Science.

Исследователи провели эксперимент, в котором приняло участие более десяти взрослых стерилизованных мини-хищников с выраженным дефицитом веса. Более четырёх месяцев пушистых никак не ограничивали в еде, предлагая различные лакомства, а также следили за их физической активностью и анализами кала и крови.

В итоге вес хвостатых участников эксперимента постепенно увеличивался, а их способность переваривать пищу, наоборот, падала. Вместе с тем у них стало усваиваться меньшее количество питательных веществ. Таким образом, учёные пришли к выводу, что переедание может стать причиной снижения иммунной системы у кошек.