Хронический недосып может привести к ранней смерти и ожирению

У людей, которые спят меньше шести часов в сутки, повышается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и ранней смерти. Об этом предупредил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Люди с продолжительностью сна менее шести часов в сутки имеют на 48% более высокий риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, на 30% — более высокий риск ранней смерти", — указано в материале презентации, представленной на форуме "Здоровое общество".

Министр дополнил, что у тех, кто спит меньше пяти часов в сутки, на 50% выше риск развития ожирения. Кроме того, на состояние здоровья влияет хронический стресс, который увеличивает возможность возникновения заболеваний сердца и сосудов на 40–60%.