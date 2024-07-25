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25 июля, 12:02

Хронический недосып может привести к ранней смерти и ожирению

Мурашко: Сон меньше шести часов в сутки на 30% увеличивает риск ранней смерти

У людей, которые спят меньше шести часов в сутки, повышается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и ранней смерти. Об этом предупредил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Люди с продолжительностью сна менее шести часов в сутки имеют на 48% более высокий риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, на 30% — более высокий риск ранней смерти", — указано в материале презентации, представленной на форуме "Здоровое общество".

Министр дополнил, что у тех, кто спит меньше пяти часов в сутки, на 50% выше риск развития ожирения. Кроме того, на состояние здоровья влияет хронический стресс, который увеличивает возможность возникновения заболеваний сердца и сосудов на 40–60%.

Сомнолог раскрыл секреты глубокого сна, и дело вовсе не в позе
Сомнолог раскрыл секреты глубокого сна, и дело вовсе не в позе

А ранее россиянам рассказали, как некачественный сон мешает похудеть. По словам специалиста, всё дело в гормоне, который вырабатывается во время глубоких стадий сна и обладает анаболическими функциями.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

Дарья Нарыкова
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