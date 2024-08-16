"Хвостатые герои СВО": как собаки спасают жизнь нашим ребятам в бою Испокон веков собака не только лучший друг человека, но и прекрасный защитник. Порой четвероногие готовы жертвовать собой, чтобы спасти жизнь людям. Даже на СВО хвостатые герои не раз выручали солдат. Некоторым из них уже поставили памятники. 16 августа, 14:30 5 историй о героических подвигах собак на СВО. Обложка © VK / Инцидент Барнаул, © dobrovserdce / Андрей Мухин

К сожалению, в вооружённых конфликтах невозможно обойтись без жертв. Страдают не только люди, но и животные. За время СВО собаки уже не раз спасали наших солдат от гибели, порой ценой собственной жизни. Их храбрость и человеколюбие поражают до глубины души и не оставляют никого равнодушным. Life.ru решил рассказать истории пяти собак-героев, которые помогли Российской армии.

Пёс Балбес атаковал дрон

Пёс Балбес набросился на дрон, чтобы спасти солдат, но сам погиб. Фото © Telegram / zimenkin

Собака по кличке Балбес (именно так назвали её солдаты) прибилась к военным и стала жить с ними. Балбес часто ходил на задания вместе с бойцами, но во время очередной вылазки пёс героически погиб. На российские позиции залетел украинский дрон. Поняв, что эта штука несёт опасность, и увидев, что все люди разбегаются, собака кинулась на неё, схватила зубами. Балбес скончался на месте, но спас жизнь солдат. Хозяин собаки рассказал, что в память о хвостатом друге военные атаковали несколько объектов ВСУ и уничтожили их. Каждый снаряд подписывали "Балбес".

Собака Варя сообщила об опасности

Собака Варя спасла наших бойцов, вовремя предупредив об опасности. Фото © VK / Инцидент Рубцовск

Варя прибилась к военным, будучи ещё щенком, и быстро влилась в коллектив. Военные полюбили её, а она их. В ноябре, когда солдаты пошли за боеприпасами, дворняжка решила сопроводить их. Пока бойцы грузили припасы, над ними уже кружил дрон. Первой опасность заметила Варя и сразу же начала громко лаять. Именно благодаря ей люди смогли оперативно укрыться от атаки. Собака побежала следом, но осколок от дрона попал ей прямо в живот. Варя погибла героем. Недавно её номинировали на премию "Мой ласковый и нужный зверь".

Пёс Донбасс спас шестерых бойцов

Пёс Донбасс предупредил бойцов о нападении беспилотников и спас им жизнь. Фото © Telegram / irk_onf

Кобель по кличке Донбасс жил вместе с солдатами из Иркутской области. Во время очередной атаки беспилотника Донбасс смог спасти жизнь шестерым солдатам. Пёс часто предупреждал о приближающихся дронах, как и в ночь с 27 на 28 июня. К сожалению, в этот раз он погиб. Атака произошла на палаточный городок, когда её не ждали, но Донбасс услышал приближение дрона и предупредил солдат, однако сам спрятаться не успел. Похоронили овчарку со всеми почестями.

Овчарка Сармат

Герою СВО овчарке по кличке Сармат поставят памятник. Фото © VK / barahlolkavluze

Овчарка Сармат стала настоящим талисманом для российских военных. Пёс чуял беспилотники за километр, знал, с какой стороны идёт враг, и всегда как будто отпугивал вражеские снаряды. Иногда Сармат даже подрабатывал психологом — он внимательно слушал сослуживцев, никогда не перебивал, а главное, хранил все их тайны в строжайшем секрете. Солдаты считают, что украинцы специально охотились на собаку, слишком уж хорошо она помогала нашим. Сармат погиб, подорвавшись на растяжке. О героическом псе даже сняли документальный фильм, а чуть позже открыли сбор денег для установки скульптуры Сармата.

Доблестная Леся кинулась под пули, защищая бойцов

Доблестная Леся ценой своего хвоста защитила любимых солдат, кинувшись на пули. Фото © VK / ДОБРО МИРА - ВОЛОНТЁРЫ КРЫМА

Бездомная собака привлекла внимание военнослужащих, которые решили взять её под свою защиту и дать имя. Леся быстро привязалась к солдатам, ожидая их возвращения и радуясь каждой встрече. Однажды, когда военные разгружали машину, Леся внезапно начала громко лаять, почувствовав опасность. Несмотря на попытки успокоить собаку, бойцы вскоре поняли, из-за чего их четвероногая подруга была на взводе — начался обстрел. Леся бросилась к одному из бойцов, защищая от пуль собой. К сожалению, осколок оторвал ей половину хвоста.

Бойцы СВО оперативно оказали помощь своей четвероногой защитнице — они унесли её в укрытие, обработали рану и обеспечили усиленным питанием. Леся быстро пошла на поправку, сохраняя боевой дух даже без хвоста. К сожалению, жизнь собаки по кличке Леся трагически оборвалась в июне 2023 года, когда она погибла в результате крушения Каховской ГЭС.

Солдаты любят собак и не прочь делить с ними убежище и еду, ведь они становятся прекрасными товарищами, которые всегда придут на помощь. Человеческое тепло — самая главная награда для четвероногих друзей. К сожалению, на СВО им небезопасно, ведь они спасают людей, не жалея себя. Ранее Life.ru рассказал о пяти самых умных породах собак.

Авторы Дана Третьякова