Непобедимая мощь: Вот что говорили про наших солдат враги России, проигрывая снова и снова Русских солдат сложно сравнить с военными других стран, ведь они обладают особыми качествами, делающими их непобедимыми. За множество веков русский народ доказывал, что может справиться с любым врагом. Соперники признавали поражение и удивлялись силе нашей армии. 15 августа, 14:00 Что разгромленный враг говорил о наших солдатах: лучшие цитаты про русскую армию. Обложка © ТАСС / Рафаил Мазелев

На долю России выпало немало сражений, но раз за разом она побеждала и не склоняла голову перед врагом. Заслуга в этом не политиков и правителей, а русского солдата, который самоотверженно шёл в бой за свою Родину. О небывалой стойкости наших защитников испокон веков ходят легенды. Кажется, что для России и её народа слова "поражение" не существует, ведь нет того, кто может сравниться с великой державой. Удивительно, но даже соперники подмечали, как тяжело одолеть русского солдата, потому что он сражается "до последнего". Life.ru собрал необычные цитаты врагов о наших бойцах, которые объясняют, в чём секрет непобедимости.

Невероятная стойкость

Битва при Цорндорфе 1758 года показала мужество и стойкость русской армии. Фото © Wikipedia / Коцебу Александр Евстафиевич

Прусский король Фридрих Великий имел "радость" столкнуться с русской армией в 1758 году в битве при Цорндорфе, которая стала самой жестокой и кровопролитной за весь период Семилетней войны. После этого сражения он сказал: "Русского солдата мало убить, его надо ещё и повалить".

Дело в том, что, даже оставшись без командующего, который подло сбежал с поля боя, русская армия не собиралась сдаваться, а мужественно шла в бой. Именно "повалить" русского солдата было очень тяжело, так как, даже теряя оружие, он переходил в рукопашный бой. Многие раненые "сражались" зубами, буквально вгрызаясь в соперника, пока тот не терял сознание от боли. Помимо того, русская армия стояла "стеной", а на месте одного убитого солдата тут же вставал живой.

Выносливость и отвага

Война 1812 года: русские солдаты воевали с армией Наполеона и одержали оглушительную победу. Фото © Wikipedia / Louis Lejeune

В 1812 году России пришлось столкнуться с армией Наполеона. Этот год стал невероятно тяжёлым для страны. Французская армия была хорошо обучена и укомплектована, а за спиной у неё оставалось множество побед. Казалось, что победить Наполеона невозможно. Однако благодаря выносливости русских солдат и грамотной стратегии полководцев Россия смогла выдержать удар и выгнать французов прочь со своих земель. Офицер армии Наполеона, который в 1812 году служил в его пехоте, сказал: "Я участвовал не в одной кампании, но никогда ещё не участвовал в таком кровопролитном деле и с такими выносливыми солдатами, как русские".

Самым тяжёлым испытанием для европейских "друзей" стала зима, к которой они не были готовы. Также их одолел голод. Русская армия сражалась практически в таких же условиях, солдаты могли недоедать и часто мёрзли, но стойко переносили все трудности, поэтому врагу казалось, что их выносливости нет предела.

Стремление к победе

Благодаря русской армии Антанта смогла одержать победу в Первой мировой войне. Фото © Wikipedia

Первая мировая война стала самым масштабным военным столкновением до 1914 года. Мир разделился на два лагеря: Антанту и Тройственный союз. Победу одержала первая. Основными участниками Антанты стали Франция, Британская империя и, конечно же, Российская империя. Самые большие человеческие ресурсы были направлены именно из России, в общей сложности мобилизовали около 12 миллионов солдат, в то время как Англия и Франция отправили менее девяти миллионов. Огромную роль на пути к победе сыграла русская армия, которая одерживала победы и громила врага. К сожалению, потери оказались огромными: более двух миллионов человек были убиты, более трёх — ранены. Русские солдаты не жалели себя на поле боя и буквально шли "напролом", ведь им нужна была победа.

"Русская кавалерия была достойным противником. Личный состав был великолепен… Русская кавалерия никогда не уклонялась от боя верхом и в пешем строю. Русские часто шли в атаку на наши пулемёты и артиллерию, даже когда их атака была обречена на поражение. Они не обращали внимания ни на силу нашего огня, ни на свои потери", — признавался Максимилиан фон Позек, генерал кавалерии рейхсвера.

Военный профессионализм

Великая Отечественная война 1941 года застала врасплох Советскую армию, но солдаты быстро обучились военному искусству и одержали победу над фашистской Германией. Фото © ТАСС / Марк Редькин

"Русские с самого начала показали себя как первоклассные воины, и наши успехи в первые месяцы войны объяснялись просто лучшей подготовкой. Обретя боевой опыт, они стали первоклассными солдатами. Они сражались с исключительным упорством, имели поразительную выносливость", — рассказывал генерал фон Манштейн, участник Второй мировой войны.

Конечно, говорить о прекрасной подготовке Советской армии на начало войны невозможно, ведь никто не ждал нападения. Но, безусловно, стоит отметить то, как быстро мужчины учились овладевать оружием и сражаться. Со временем русский солдат стал превосходить немецкого во всём. Несмотря на то что Гитлер тщательно готовил своих военных, даже это ему не помогло.

Конечно, без войны жить намного лучше, но порой приходится защищаться. Русский народ доказал, что готов отстаивать свою страну до последней капли крови, а врагам стоит опасаться русских солдат, ведь их "мало убить". Ранее Life.ru рассказал, каким святым молятся военные в трудный час.

Авторы Дана Третьякова