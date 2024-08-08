Кому молятся русские воины: 7 святых покровителей, кто убережёт в трудный час В самые тяжёлые моменты войны вера становится надёжным оплотом для воинов и их семей. Life.ru рассказывает, к каким святым православные обращаются за защитой и поддержкой в бою. 8 августа, 14:30 Какие святые покровительствуют российским бойцам и как им молиться. Обложка © ТАСС / Лев Федосеев

В трудные времена, когда сражения становятся реальностью, бойцы СВО и их близкие обращаются к вере за поддержкой. Молитва — мощное оружие, способное укрепить дух и принести надежду. Среди православных святых есть те, кто особенно почитаем за их помощь защитникам. Вот подборка покровителей, к которым стоит обратиться за заступничеством.

Архангел Михаил — защитник небесного воинства

Архангел Михаил — защитник воинства. Как ему молиться. Фото © azbyka.ru

Архангел Михаил — один из самых могущественных защитников в православной традиции. Он считается главным покровителем воинов, командующим небесными армиями в борьбе против зла. Его иконы часто несут с собой солдаты, надеясь на заступничество святого. Молитвы Архангелу Михаилу приносят защиту от врагов и помогают в сложных ситуациях на поле боя. Когда молиться: В моменты опасности, перед сражениями, в трудных жизненных ситуациях, требующих защиты и мужества.

Молитва Архангелу Михаилу:

"О, великий Архангел Михаил! Победи всё, что противостоит мне силой Честного и Животворящего Небесного Креста Господня, молитвами Пресвятой Богородицы и святых апостолов, святого пророка Божьего Илии, святителя Николая Чудотворца, святого Андрея юродивого, святых великомучеников Никиты и всех святых. Аминь".

Святой Георгий Победоносец — символ мужества и победы

Святой Георгий Победоносец — как молиться и просить победы. Фото © azbyka.ru

Святой Георгий Победоносец известен своим подвигом — победой над змием, символизирующим зло. Его почитают как покровителя воинов, просят о мужестве и победе. Молитвы святому Георгию часто читают перед сражениями, веря, что он поможет преодолеть любые препятствия и защитит от опасностей. Когда молиться: Перед сражениями, в ситуациях, требующих мужества и силы духа, при столкновении с трудностями.

Молитва святому Георгию Победоносцу:

"Святый, славный и всехвальный великомучениче Георгие! Собраннии в храме твоём и пред иконою твоею святою поклоняющиися людие, молим тя, известный желания нашего ходатаю, моли с нами и о нас умоляемого от Своего благоутробия Бога, да милостивно услышит нас, просящих Его благостыню, и не оставит вся наша ко спасению и житию нуждная прошения, и дарует стране нашей победу на сопротивныя; и паки, припадающе, молим тя, святый победоносче: укрепи данною тебе благодатию во бранех православное воинство, разруши силы востающих врагов, да постыдятся и посрамятся, и дерзость их да сокрушится, и да уведят, яко мы имеем Божественную помощь, и всем, в скорби и обстоянии сущим, многомощное яви своё заступление. Умоли Господа Бога, всея твари Создателя, избавити нас от вечнаго мучения, да прославляем Отца, и Сына, и Святаго Духа и твоё исповедуем предстательство ныне, и присно, и во веки веков. Аминь".

Святой Александр Невский — мудрый полководец и заступник

Как и когда молиться святому Александру Невскому. Фото © azbyka.ru

Святой Александр Невский, князь и военачальник, прославился своими победами над врагами Руси. Он был не только выдающимся стратегом, но и глубоко верующим человеком, что сделало его символом мудрости и силы. Князь Александр считается покровителем русских воинов, и молитва ему приносит поддержку в трудные моменты. Когда молиться: В ситуациях, требующих мудрости и стратегического мышления, при защите Родины, в моменты принятия важных решений.

Молитва святому Александру Невскому:

"Как почитаемый росток от благочестивого корня ты был, блаженный Александр, ибо тебя явил Христос как некое священное сокровище Российской земли, нового чудотворца преславного и Богоприятного. И сегодня собравшиеся в день памяти твоей с верой и любовью в псалмопении и песнопениях духовных, радуясь, славим Господа, давшего тебе благодать исцелений. Его же моли спасти город этот и государству Российскому быть угодным Богу, и сынам Российским спастись".

Святитель Николай Чудотворец — помощник в бедах и испытаниях

Святитель Николай Чудотворец — помощник в бедах. Как и когда молиться. Фото © azbyka.ru

Святитель Николай, известный своими многочисленными чудесами и помощью в бедах, также почитается как покровитель воинов. Он спасал людей от несправедливого осуждения и опасностей, помогал в трудные моменты. Молитва святителю Николаю приносит утешение и поддержку, особенно в ситуациях, когда кажется, что надежды нет. Когда молиться: В моменты отчаяния, при несправедливых обвинениях, в тяжёлых жизненных испытаниях.

Молитва святителю Николаю:

"О, добрый наш пастырю и богомудрый наставниче, святителю Христов Николае! Услыши нас грешных (имена), молящихся тебе и призывающих в помощь скорое предстательство твоё: виждь нас немощных, отвсюду уловляемых, всякого блага лишённых и умом от малодушия помрачённых. Потщися, угодниче Божий, не оставите нас в греховнем плену быть, да не будем в радость врагам нашим и не умрём в лукавых деяниях наших. Моли о нас недостойных Содетеля нашего и Владыку, Ему же ты со бесплотными лики предстоиши: милостива к нам сотвори Бога нашего в нынешнем житии и в будущем веце, да не воздаст нам по делам нашим и по нечистоте сердец наших, но по Своей благости воздаст нам. На твоё бо ходатайство уповающе, твоим предстательством хвалимся, твоё заступление на помощь призываем, и ко пресвятому образу твоему припадающе, помощи просим: избави нас, угодниче Христов, от зол находящих на нас, да ради святых твоих молитв не обымет нас напасть и не погрязнем в пучине греховней и в тине страстей наших. Моли, святителю Христов Николае, Христа Бога нашего, да подаст нам мирное житие и оставление грехов, душам же нашим спасение и велию милость, ныне, и присно, и во веки веков. Аминь".

Святой Дмитрий Солунский — покровитель храбрости

Святой Дмитрий Солунский — покровитель храбрости. Фото © azbyka.ru

Святой Дмитрий Солунский, великий мученик, известен своей храбростью и стойкостью в вере. Его считают покровителем воинов, которые стремятся сохранить свои принципы и остаться верными в трудные времена. Молитвы святому Дмитрию помогают обрести силу духа и выдержку. Когда молиться: В ситуациях, требующих храбрости и стойкости, при столкновении с опасностями и испытаниями.

Молитва святому Дмитрию Солунскому:

"Святый и славный великомучениче Христов Димитрие, скорый помощниче и тёплый заступниче с верою притекающих к тебе! Предстоя со дерзновением Небесному Царю, испроси у Него прощения согрешений наших, и о еже избавитися нам от всегубительной язвы, труса, потопа, огня, меча и вечной казни: моли благодать Его, еже ущедрити град сей (обитель сию) и всякую страну христианскую: исходатайствуй у Царя царствующих на враги победу и одоление, мир, тишину, твёрдость в вере и преспеяние во благочестии: нам же, чтущим честную память твою (имена), испроси благодатное укрепление на дела благая, да благоугодное Владыце нашему Христу Богу зде творяще, сподобимся молитвами твоими наследовати Царствие Небесное и тамо прославляти Его, со Отцем и Святым Духом, во веки веков".

Пресвятая Богородица — заступница и утешительница

Молитвы воинов Пресвятой Богородице. Фото © azbyka.ru

Молитвы Пресвятой Богородице особенно почитаемы среди воинов и их семей. Её иконы "Покров Пресвятой Богородицы", "Знамение", "Владимирская", "Казанская", "Смоленская" и другие считаются чудотворными и приносят утешение и защиту. Молитва Богородице помогает обрести надежду и уверенность, что заступничество небесной матери защитит в трудные времена. Когда молиться: В моменты отчаяния, при опасностях и бедах, для утешения и поддержки.

Молитва Пресвятой Богородице:

"Пресвятая Богородице, тёплая наша Заступнице и Спасение всем, призывающим Тя! Не имамы иныя помощи, разве Тебе, Владычице, Ты бо еси едина надежда и упование наше. Не презри слёз наших и не отрини усердных молений, но спаси от смерти и от бед сохрани воинов наших (имена), на поле брани сущих. Укрепи их дух, утверди в заповедех Сына Твоего, умножи в них веру, просвети ум, даждь мужество во бранех, да, непорочно исполнивше ратное служение, целы и невредимы возвратятся в домы своя и прославят пресвятое имя Отца, и Сына, и Святаго Духа и Твоё милостивное заступление. Аминь".

Святой Андрей Первозванный — апостол и защитник

Святой Андрей Первозванный — апостол и защитник. Фото © azbyka.ru

Апостол Андрей Первозванный, один из первых учеников Христа, почитается как защитник и покровитель русских воинов. Молитва святому помогает воинам обрести духовную силу и стойкость в вере. Когда молиться: В моменты, требующие духовной поддержки, при столкновении с внутренними и внешними врагами, для укрепления веры.

Молитва святому Андрею Первозванному:

"Первозванне апостоле Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, Церкви последователю верховный, всехвальне Андрее! Славим и величаем апостольския труды твоя, сладце поминаем твоё благословенное к нам пришествие, ублажаем честныя страдания твоя, яже за Христа претерпел еси, лобызаем священныя мощи твоя, чтим святую память твою и веруем, яко жив Господь, жива же и душа твоя, и с Ним во веки на небеси пребываеши, идеже и нас любовию твоею не оставляеши, якоже возлюбил еси отцы наша, егда Духом Святым прозрел еси земли наша ко Христу обращение. Веруем же, яко молиши и о нас Бога, зря во свете Его вся нужды наша. Тако сию веру нашу во храме Твоём исповедуем, и Господа, и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа молим, да молитвами твоими подаст нам (имена) вся потребная ко спасению нас грешных; да якоже ты абие по гласу Господа оставль мрежи твоя, неуклонно Тому последовал еси, сице и кийждо от нас не своих да ищет, но еже к созиданию ближняго, и о горнем звании да помышляет. Имущи же тя предстателя и молитвенника о нас, уповаем, яко молитва твоя много может пред Господем и Спасителем нашим Иисусом Христом, Ему же подобает всякая слава, честь и поклонение со Отцем и Святым Духом во веки веков. Аминь".

Молитва в военное время — это не только обращение к Богу за помощью, но и способ обрести внутренний покой и силу духа. Эти святые покровители всегда рядом, готовые услышать и поддержать в самые трудные моменты. Бойцам СВО важно не забывать про шесть главных правил поведения на передовой, и тогда святые силы услышат. Пусть их заступничество принесёт мир и защиту всем, кто нуждается.

Авторы Сергей Трофимов