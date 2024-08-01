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Православные праздники в августе: Церковный календарь 2024

В августе отмечается 84 православных церковных праздника. Life.ru рассказывает о главных событиях для христиан в период последнего летнего месяца 2024 года.

1 августа, 06:00
Какие церковные праздники будут в августе 2024 года: православный календарь по дням. Обложка © ТАСС / Владимир Смирнов

Какие церковные праздники будут в августе 2024 года: православный календарь по дням. Обложка © ТАСС / Владимир Смирнов

В августе 2024 года верующих ожидает несколько очень важных церковных праздников, в том числе два из двунадесятых, то есть 12 главных, Преображение Господне и Успение Пресвятой Богородицы. Также в середине месяца начинается Успенский пост, который продлится до 28 августа. По строгости этот пост уступает лишь Великому.

Ещё на август приходится сразу три Спаса: Медовый (14 августа), Яблочный (19 августа) и Ореховый (29 августа). К слову, спасами праздничные дни называются потому, что посвящены они Спасителю, то есть Иисусу Христу.

Великие праздники

Двунадесятые

Какие церковные праздники отмечают в августе 2024 года? Фото © art-angel

Какие церковные праздники отмечают в августе 2024 года? Фото © art-angel

  • 19 августа Преображение Господне. В этот день верующие вспоминают евангельское событие, когда на горе Фавор апостолы Иоанн, Пётр и Иаков увидели Христа во всей Его Божественной, вечной славе. На гору опустилось светлое облако, из которого раздался голос Бога Отца: "Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение; Его слушайте" (Мф 17:5). Так Спаситель приоткрыл апостолам Свою Божественную природу, укрепив их в вере перед Своими грядущими мучениями и смертью на Голгофе и показав каждому, кто последует за Ним, тот свет, которым Он преобразится в Царствии Небесном.
Народные приметы 28 августа: Что категорически запрещено делать в праздник Успения Пресвятой Богородицы
Народные приметы 28 августа: Что категорически запрещено делать в праздник Успения Пресвятой Богородицы
  • 28 августа Успение Пресвятой Богородицы. Всё, что известно о смерти Матери Господа Иисуса Христа, почерпнуто из церковного Предания. Произошло это так: за три дня до смерти Богородице явился архангел Гавриил и возвестил о предстоящем Успении. В то время она пребывала в Иерусалиме. Всё случилось именно так, как сказал архангел. После смерти Пречистой Девы апостолы погребли её тело в Гефсимании, там же, где покоились родители Богородицы и её супруг — праведный Иосиф. На церемонии присутствовали все, кроме апостола Фомы. На третий день после погребения Фома захотел увидеть её гроб. Гроб открыли, но тела Богородицы в нём уже не было — лишь её плащаница.

Церковные посты

Многодневные

Сколько постов будет в августе 2024 года: православный календарь. Фото © Shutterstock / FOTODOM / AntonSAN

Сколько постов будет в августе 2024 года: православный календарь. Фото © Shutterstock / FOTODOM / AntonSAN

  • 14–27 августа Успенский пост. Один из четырёх многодневных постов Православной церкви. Длится две недели и при этом такой же строгий, как и Великий. В Успенский пост можно есть овощи, фрукты, крупы, грибы, хлеб, орехи, мёд. Из трапезы исключаются яйца, мясные и молочные продукты. Рыба в Успенский пост разрешается один раз — в праздник Преображения Господня, 19 августа.
Что можно, а что нельзя есть в Успенский пост, и как 14 августа отметить Медовый Спас
Что можно, а что нельзя есть в Успенский пост, и как 14 августа отметить Медовый Спас

Православный календарь на август 2024 года

  • 1 августа, четверг: обретение мощей преподобного Серафима, Саровского чудотворца; преподобной Макрины Каппадокийской; благоверного князя Романа (Олеговича) Рязанского; преподобного Паисия Печерского; блаженного Стефана Лазаревича Нового (Высокого) и матери его благоверной княгини Милицы (во Святом Крещении Евфросинии), Сербских; преподобного Дия Константинопольского.
  • 2 августа, пятница: пророка Илии; преподобного Авраамия Галичского, Чухломского, игумена; обретение мощей преподобномученика Афанасия Брестского, игумена.
  • 3 августа, суббота: преподобных Симеона Палестинского, Христа ради юродивого, и Иоанна, спостника его; преподобных Онуфрия Молчаливого и Онисима-затворника, Печерских.
  • 4 августа, воскресенье: мироносицы равноапостольной Марии Магдалины; преподобного Корнилия Переяславского; перенесение мощей священномученика Фоки, епископа Синопского.
Все церковные праздники христиан, которые отмечаются в августе 2024 года. Фото © Life.ru

Все церковные праздники христиан, которые отмечаются в августе 2024 года. Фото © Life.ru

  • 5 августа, понедельник: Почаевской иконы Божией Матери; мучеников Трофима, Феофила и с ними 13 мучеников.
  • 6 августа, вторник: мучеников благоверных князей Бориса (во Святом Крещении Романа) и Глеба (во Святом Крещении Давида); мученицы Христины Тирской; преподобного Поликарпа Печерского, архимандрита.
  • 7 августа, среда: успение праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы; святых жён Олимпиады, диаконисы, и преподобной Евпраксии девы, Тавеннской; преподобного Макария Желтоводского, Унженского.
  • 8 августа, четверг: священномучеников Ермолая, Ермиппа и Ермократа, пресвитеров Никомидийских; преподобного Моисея Угрина, Печерского; преподобномученицы Параскевы Римской.
  • 9 августа, пятница: великомученика и целителя Пантелеимона; преподобного Германа Аляскинского; блаженного Николая Кочанова, Христа ради юродивого, Новгородского.
  • 10 августа, суббота: смоленской иконы Божией Матери, именуемой "Одигитрия" (Путеводительница); апостолов от 70 Прохора, Никанора, Тимона и Пармена, диаконов.
  • 11 августа, воскресенье: преподобномучеников Серафима (Богословского) и Феогноста (Пивоварова), иеромонахов; мученика Каллиника Киликийского; преподобных Константина и Космы Косинских, Старорусских; мученицы Серафимы девы.
Медовый Спас: праздник благословения и обновления
Медовый Спас: праздник благословения и обновления
  • 12 августа, понедельник: апостолов от 70 Силы, Силуана, Крискента, Епенета и Андроника; мученика Иоанна Воина; обретение мощей преподобного Германа Соловецкого.
  • 13 августа, вторник: предпразднство изнесения цестных древ Животворящего Креста Господня; праведного Евдокима Каппадокиянина; священномученика Вениамина (Казанского), митрополита Петроградского, и с ним преподобномученика Сергия Петроградского (Шеина), архимандрита, мучеников Юрия и Иоанна Петроградских.
  • 14 августа, среда: Успенский пост 1-й день; изнесение честных древ Животворящего Креста Господня; празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице; семи мучеников Маккавеев, матери их мученицы Соломонии (Саломии) и учителя их мученика Елеазара.
  • 15 августа, четверг: Успенский пост 2-й день; перенесение мощей первомученика апостола от 70 Стефана, архидиакона и обретение мощей праведных Никодима, Гамалиила и сына его Авива; блаженного Василия, Христа ради юродивого, Московского чудотворца.
  • 16 августа, пятница: Успенский пост 3-й день; преподобного Антония Римлянина, Новгородского чудотворца; преподобных Исаакия Исповедника, Далмата и Фавста.
  • 17 августа, суббота: Успенский пост 4-й день; семи отроков, иже во Ефесе: святых Максимилиана, Иамвлиха, Мартиниана, Иоанна, Дионисия, Ексакустодиана (Константина) и Антонина.
  • 18 августа, воскресенье: Успенский пост 5-й день; предпразднство Преображения Господня; мученика Евсигния Антиохийского;
  • 19 августа, понедельник: Преображение Господне; Успенский пост 6-й день.
  • 20 августа, вторник: Успенский пост 7-й день; попразднство Преображения Господня; обретение мощей святителя Митрофана (в схиме Макария), епископа Воронежского; преподобномученика Дометия Персянина, иеродиакона, и двух учеников его; преподобного Меркурия Печерского, епископа Смоленского; преподобных Пимена Многоболезненного, Печерского и Пимена, игумена, постника Печерского.
  • 21 августа, среда: Успенский пост 8-й день; перенесение мощей преподобных Зосимы и Савватия Соловецких; святителя Емилиана, епископа Кизического.
  • 22 августа, четверг: Успенский пост 9-й день; собор Соловецких святых; апостола Матфия.
В чём суть праздника Яблочный Спас и чего категорически нельзя делать 19 августа
В чём суть праздника Яблочный Спас и чего категорически нельзя делать 19 августа
  • 23 августа, пятница: Успенский пост 10-й день; священномучеников Лаврентия, архидиакона, Сикста II, Папы Римского, Феликиссима и Агапита, диаконов, мученика Романа, Римских; блаженного Лаврентия, Христа ради юродивого, Калужского.
  • 24 августа, суббота: Успенский пост 11-й день; священномученика Евпла Катанского (Сицилийского), архидиакона; преподобномучеников Феодора и Василия Печерских; преподобного Феодора, князя Острожского, Печерского.
  • 25 августа, воскресенье: Успенский пост 12-й день; преподобномучеников Белогорских; мучеников Фотия, Аникиты и многих с ними.
  • 26 августа, понедельник: Успенский пост 13-й день; отдание праздника Преображения Господня; преподобного Максима Исповедника; святителя Тихона, Задонского чудотворца, епископа Воронежского; обретение мощей блаженного Максима, Христа ради юродивого, Московского чудотворца.
  • 27 августа, вторник: Успенский пост 14-й день; предпразднство Успения Пресвятой Богородицы; пророка Михея (из 12 пророков); перенесение мощей преподобного Феодосия, игумена Киево-Печерского; преподобного Аркадия Вяземского и Новоторжского.
  • 28 августа, среда: Успение Пресвятой Богородицы.
  • 29 августа, четверг: попразднство Успения Пресвятой Богородицы; перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворенного Образа (Убруса) Господа Иисуса Христа; мученика Диомида врача.
  • 30 августа, пятница: Священномученика Мирона Кизического, пресвитера; преподобного Алипия, иконописца Печерского.
  • 31 августа, суббота: преподобного Иоанна Рыльского; мучеников Флора и Лавра.
Топ-5 святых, которым должна молиться каждая женщина 50+
Топ-5 святых, которым должна молиться каждая женщина 50+
Авторы
Любовь Свободная
Любовь Свободная
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