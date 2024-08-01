Православные праздники в августе: Церковный календарь 2024

В августе 2024 года верующих ожидает несколько очень важных церковных праздников, в том числе два из двунадесятых, то есть 12 главных, Преображение Господне и Успение Пресвятой Богородицы. Также в середине месяца начинается Успенский пост, который продлится до 28 августа. По строгости этот пост уступает лишь Великому.