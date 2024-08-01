Православные праздники в августе: Церковный календарь 2024
В августе отмечается 84 православных церковных праздника. Life.ru рассказывает о главных событиях для христиан в период последнего летнего месяца 2024 года.
Какие церковные праздники будут в августе 2024 года: православный календарь по дням. Обложка © ТАСС / Владимир Смирнов
В августе 2024 года верующих ожидает несколько очень важных церковных праздников, в том числе два из двунадесятых, то есть 12 главных, Преображение Господне и Успение Пресвятой Богородицы. Также в середине месяца начинается Успенский пост, который продлится до 28 августа. По строгости этот пост уступает лишь Великому.
Ещё на август приходится сразу три Спаса: Медовый (14 августа), Яблочный (19 августа) и Ореховый (29 августа). К слову, спасами праздничные дни называются потому, что посвящены они Спасителю, то есть Иисусу Христу.
Великие праздники
Двунадесятые
Какие церковные праздники отмечают в августе 2024 года? Фото © art-angel
- 19 августа — Преображение Господне. В этот день верующие вспоминают евангельское событие, когда на горе Фавор апостолы Иоанн, Пётр и Иаков увидели Христа во всей Его Божественной, вечной славе. На гору опустилось светлое облако, из которого раздался голос Бога Отца: "Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение; Его слушайте" (Мф 17:5). Так Спаситель приоткрыл апостолам Свою Божественную природу, укрепив их в вере перед Своими грядущими мучениями и смертью на Голгофе и показав каждому, кто последует за Ним, тот свет, которым Он преобразится в Царствии Небесном.
- 28 августа — Успение Пресвятой Богородицы. Всё, что известно о смерти Матери Господа Иисуса Христа, почерпнуто из церковного Предания. Произошло это так: за три дня до смерти Богородице явился архангел Гавриил и возвестил о предстоящем Успении. В то время она пребывала в Иерусалиме. Всё случилось именно так, как сказал архангел. После смерти Пречистой Девы апостолы погребли её тело в Гефсимании, там же, где покоились родители Богородицы и её супруг — праведный Иосиф. На церемонии присутствовали все, кроме апостола Фомы. На третий день после погребения Фома захотел увидеть её гроб. Гроб открыли, но тела Богородицы в нём уже не было — лишь её плащаница.
Церковные посты
Многодневные
Сколько постов будет в августе 2024 года: православный календарь. Фото © Shutterstock / FOTODOM / AntonSAN
- 14–27 августа — Успенский пост. Один из четырёх многодневных постов Православной церкви. Длится две недели и при этом такой же строгий, как и Великий. В Успенский пост можно есть овощи, фрукты, крупы, грибы, хлеб, орехи, мёд. Из трапезы исключаются яйца, мясные и молочные продукты. Рыба в Успенский пост разрешается один раз — в праздник Преображения Господня, 19 августа.
Православный календарь на август 2024 года
- 1 августа, четверг: обретение мощей преподобного Серафима, Саровского чудотворца; преподобной Макрины Каппадокийской; благоверного князя Романа (Олеговича) Рязанского; преподобного Паисия Печерского; блаженного Стефана Лазаревича Нового (Высокого) и матери его благоверной княгини Милицы (во Святом Крещении Евфросинии), Сербских; преподобного Дия Константинопольского.
- 2 августа, пятница: пророка Илии; преподобного Авраамия Галичского, Чухломского, игумена; обретение мощей преподобномученика Афанасия Брестского, игумена.
- 3 августа, суббота: преподобных Симеона Палестинского, Христа ради юродивого, и Иоанна, спостника его; преподобных Онуфрия Молчаливого и Онисима-затворника, Печерских.
- 4 августа, воскресенье: мироносицы равноапостольной Марии Магдалины; преподобного Корнилия Переяславского; перенесение мощей священномученика Фоки, епископа Синопского.
Все церковные праздники христиан, которые отмечаются в августе 2024 года. Фото © Life.ru
- 5 августа, понедельник: Почаевской иконы Божией Матери; мучеников Трофима, Феофила и с ними 13 мучеников.
- 6 августа, вторник: мучеников благоверных князей Бориса (во Святом Крещении Романа) и Глеба (во Святом Крещении Давида); мученицы Христины Тирской; преподобного Поликарпа Печерского, архимандрита.
- 7 августа, среда: успение праведной Анны, матери Пресвятой Богородицы; святых жён Олимпиады, диаконисы, и преподобной Евпраксии девы, Тавеннской; преподобного Макария Желтоводского, Унженского.
- 8 августа, четверг: священномучеников Ермолая, Ермиппа и Ермократа, пресвитеров Никомидийских; преподобного Моисея Угрина, Печерского; преподобномученицы Параскевы Римской.
- 9 августа, пятница: великомученика и целителя Пантелеимона; преподобного Германа Аляскинского; блаженного Николая Кочанова, Христа ради юродивого, Новгородского.
- 10 августа, суббота: смоленской иконы Божией Матери, именуемой "Одигитрия" (Путеводительница); апостолов от 70 Прохора, Никанора, Тимона и Пармена, диаконов.
- 11 августа, воскресенье: преподобномучеников Серафима (Богословского) и Феогноста (Пивоварова), иеромонахов; мученика Каллиника Киликийского; преподобных Константина и Космы Косинских, Старорусских; мученицы Серафимы девы.
- 12 августа, понедельник: апостолов от 70 Силы, Силуана, Крискента, Епенета и Андроника; мученика Иоанна Воина; обретение мощей преподобного Германа Соловецкого.
- 13 августа, вторник: предпразднство изнесения цестных древ Животворящего Креста Господня; праведного Евдокима Каппадокиянина; священномученика Вениамина (Казанского), митрополита Петроградского, и с ним преподобномученика Сергия Петроградского (Шеина), архимандрита, мучеников Юрия и Иоанна Петроградских.
- 14 августа, среда: Успенский пост 1-й день; изнесение честных древ Животворящего Креста Господня; празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице; семи мучеников Маккавеев, матери их мученицы Соломонии (Саломии) и учителя их мученика Елеазара.
- 15 августа, четверг: Успенский пост 2-й день; перенесение мощей первомученика апостола от 70 Стефана, архидиакона и обретение мощей праведных Никодима, Гамалиила и сына его Авива; блаженного Василия, Христа ради юродивого, Московского чудотворца.
- 16 августа, пятница: Успенский пост 3-й день; преподобного Антония Римлянина, Новгородского чудотворца; преподобных Исаакия Исповедника, Далмата и Фавста.
- 17 августа, суббота: Успенский пост 4-й день; семи отроков, иже во Ефесе: святых Максимилиана, Иамвлиха, Мартиниана, Иоанна, Дионисия, Ексакустодиана (Константина) и Антонина.
- 18 августа, воскресенье: Успенский пост 5-й день; предпразднство Преображения Господня; мученика Евсигния Антиохийского;
- 19 августа, понедельник: Преображение Господне; Успенский пост 6-й день.
- 20 августа, вторник: Успенский пост 7-й день; попразднство Преображения Господня; обретение мощей святителя Митрофана (в схиме Макария), епископа Воронежского; преподобномученика Дометия Персянина, иеродиакона, и двух учеников его; преподобного Меркурия Печерского, епископа Смоленского; преподобных Пимена Многоболезненного, Печерского и Пимена, игумена, постника Печерского.
- 21 августа, среда: Успенский пост 8-й день; перенесение мощей преподобных Зосимы и Савватия Соловецких; святителя Емилиана, епископа Кизического.
- 22 августа, четверг: Успенский пост 9-й день; собор Соловецких святых; апостола Матфия.
- 23 августа, пятница: Успенский пост 10-й день; священномучеников Лаврентия, архидиакона, Сикста II, Папы Римского, Феликиссима и Агапита, диаконов, мученика Романа, Римских; блаженного Лаврентия, Христа ради юродивого, Калужского.
- 24 августа, суббота: Успенский пост 11-й день; священномученика Евпла Катанского (Сицилийского), архидиакона; преподобномучеников Феодора и Василия Печерских; преподобного Феодора, князя Острожского, Печерского.
- 25 августа, воскресенье: Успенский пост 12-й день; преподобномучеников Белогорских; мучеников Фотия, Аникиты и многих с ними.
- 26 августа, понедельник: Успенский пост 13-й день; отдание праздника Преображения Господня; преподобного Максима Исповедника; святителя Тихона, Задонского чудотворца, епископа Воронежского; обретение мощей блаженного Максима, Христа ради юродивого, Московского чудотворца.
- 27 августа, вторник: Успенский пост 14-й день; предпразднство Успения Пресвятой Богородицы; пророка Михея (из 12 пророков); перенесение мощей преподобного Феодосия, игумена Киево-Печерского; преподобного Аркадия Вяземского и Новоторжского.
- 28 августа, среда: Успение Пресвятой Богородицы.
- 29 августа, четверг: попразднство Успения Пресвятой Богородицы; перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворенного Образа (Убруса) Господа Иисуса Христа; мученика Диомида врача.
- 30 августа, пятница: Священномученика Мирона Кизического, пресвитера; преподобного Алипия, иконописца Печерского.
- 31 августа, суббота: преподобного Иоанна Рыльского; мучеников Флора и Лавра.