Народные приметы 28 августа: Что категорически запрещено делать в праздник Успения Пресвятой Богородицы

В этот день священнослужители советуют прочесть молитву в честь Пресвятой Богородицы, сходить в храм на службу и поставить свечку. Но самое главное для духовного очищения — не ссориться, не сквернословить и не злиться. На Успение принято помогать нуждающимся. На Руси беднякам и тюремным заключённым подавали деньги и хлеб, а жадность осуждалась.

В этот праздник, по народным поверьям, категорически нельзя стричься, так как можно "отрезать свою судьбу", также не стоит жечь костры, веселиться, выполнять работы с острыми предметами. Успение считается и праздником урожая, а по погоде в этот день судили о предстоящей осени. Если тепло и солнечно, то бабье лето выдастся холодным и промозглым, а если дождливо и пасмурно — сентябрь обещает быть сухим и приятным.