5 самых диких рецептов Юлии Высоцкой, которые стали народными мемами

Юлии Высоцкой 51! Сегодня телеведущая отмечает день рождения, в честь этого Life.ru решил вспомнить её самые странные рецепты, которые точно теперь знает вся страна. Напомним, что впервые её кулинарное шоу "Едим дома" вышло в 2003 году. Это была одна из первых кулинарных программ на российском телевидении, однако спустя много лет способы готовки телеведущей вызывают вопросы. Периодически Юлия не доготавливала блюда или вовсе превращала их в уголь, но всегда с улыбкой на лице! Несмотря на то, какой результат получился, Высоцкая говорила, что всё именно так, как должно быть. Кто знает, может, на самом деле получалось вкусно!

Сгоревший шашлык

Самые ужасные рецепты Юлии Высоцкой: сгоревший шашлык на открытом огне. Фото © Youtube / Sleeping Bear

Периодически выпуски "Едим дома" снимались на природе, что очень нравилось зрителям. Юлия Высоцкая делилась дачными рецептами, но самым запоминающимся из них стал шашлык. В очередной раз, готовя кулинарный шедевр, девушка отвлеклась. Поставив шашлык на мангал, Юлия ушла резать овощи, не замечая, что мясо буквально горит на открытом огне. На удивление, операторов и съёмочную команду ничего не смущало. В итоге шашлык сгорел, но телеведущая решила, что получилось "гениально". Видимо, Высоцкая очень любит "хрустящую корочку".

Жидкие сырники

Жидкие сырники от Юлии Высоцкой стали популярным мемом. Фото © Youtube / Renata

Наверное, именно сырники стали самым популярным рецептом телеведущей, но не в кулинарных книгах домохозяек, а на просторах Интернета. На протяжении многих лет шутка про жидкие сырники остаётся востребованной. Как ни странно, но идеально это блюдо действительно не так уж просто приготовить, однако Юлия Высоцкая побила все рекорды. Больше всего телезрителей поразила реакция ведущей на результат. Распластавшееся по сковородке тесто Юлия назвала "пышным", а жидкую консистенцию "идеальной". Отметила звезда и "золотистую корочку"!

Угольки из помидоров

Томлёные помидоры из программы "Едим дома". Фото © Youtube / Sleeping Bear

Томлёные помидоры вызвали полное непонимание у телезрителей. Казалось бы, как можно испортить запечённые помидоры, но и с этой задачей Высоцкая справилась. Дело в том, что овощи пробыли в духовке целых три часа, после чего даже перестали быть похожими на самих себя. Вытащила ведущая уже "угольки". При этом девушка отметила, что "чем дольше, тем лучше!", а тёмные — значит, вкусные. Интересно, кто-то решился повторить "гениальный" рецепт в домашних условиях?

Макароны с водкой — жизнь удалась!

Кухонные провалы Юлии Высоцкой: макароны, заправленные водкой. Фото © Youtube / Юлия Высоцкая

Очень пикантный рецепт от Юлии Высоцкой — "макароны с водкой". Спиртного девушка не пожалела и добавила к готовым макаронам почти стакан. Детям такое, конечно, лучше не давать, хотя Высоцкая заявляла, что алкоголя в блюде практически не чувствуется, но добавилась интересная горчинка. Наверняка этот рецепт нашёл своего "гурмана", ведь можно пить и закусывать одновременно — очень удобно!

Это точно "гнёздышко"?

Десерт "Гнёздышко" от Юлии Высоцкой. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Edimdoma

Десерт из слоёного теста, который готовится в духовке, ведущая "Едим дома" решила сделать во фритюре. Тесто, конечно, получилось золотистым, вот только его форма была, мягко говоря, неаппетитной. Юлия Высоцкая говорила, что это "настоящее гнёздышко", однако зрители увидели нечто другое. Чтобы замаскировать неровности, гуру готовки решила посыпать всё сахарной пудрой. Надеемся, что на вкус десерт получился приятнее, чем на вид.