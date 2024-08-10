7 лайфхаков: быстрые и лёгкие рецепты засолки рыбы Каждая хозяйка хоть раз в жизни задавалась вопросом — как быстро и вкусно засолить рыбу в домашних условиях. Ведь своя солёная рыба — это отсутствие консервантов и других вредных веществ. Life.ru решил помочь вам в этом. 9 августа, 21:13 Оригинальные варианты для простой засолки рыбы в домашних условиях. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anton27

Какая рыба лучше всего подходит для засолки

Для засолки подходит вся красная рыба: горбуша, кета, нерка, кижуч, чавыча, сёмга, лосось, форель. Из рыбы с белым мясом дома солят кильку, хамсу, сельдь, скумбрию, сардину, салаку, гольца (на любителя) и омуля.

Как правильно выбрать рыбу для засолки

Лучше всего, если рыба будет свежего улова или охлаждённая. В силу географических особенностей нашей страны такое возможно не всегда и не везде.

Глаза у неё должны быть ясными, не запавшими, не подёрнутыми плёнкой; чешуя — блестящей. В чешуе не должно быть прогалов.

Если речь идёт о замороженной рыбе, то следует брать рыбу ударной заморозки — в этом случае её замораживают прямо на сейнерах, сразу после вылова. У такой рыбы яркий рисунок на шкуре, розовые жабры, а если она потрошёная — то и брюшина.

Желательно не использовать рыбу, мороженную несколько раз. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Prarinya

Нельзя брать рыбу, которая подвергалась заморозке несколько раз — она просто расползётся в процессе готовки. Не берите, если брюшина рыбы имеет жёлтый оттенок или у рыбы оторван хвостовой плавник.

Тонкости домашней засолки рыбы

Ингредиенты, необходимые для засолки, зависят от вида рыбы и рецепта. Некоторые для большей пикантности даже рекомендуют поливать её лимонным соком, водкой и даже ромом.

Рецепт слабосолёной красной рыбы целиком и филе

Для засолки любой красной рыбы следует брать 2 столовые ложки соли и 1 столовую ложку сахара на 1 килограмм.

Рыба должна полностью оттаять.

Рыбу надо помыть и выпотрошить, если она непотрошёная. Брюшину промыть, голову и хвост отрезать.

Обсушить тушку полотенцем.

Чтобы она просолилась равномерно изнутри и сверху, на шкуре каждые три сантиметра надо сделать неглубокие разрезы.

Приготовить посолочную смесь, смешав сахар и соль.

Натереть смесью рыбу. Вам может показаться, что соли много, но это не так. Если вы собираетесь хранить рыбу какое-то время, следует ограничиться одной солью, без сахара.

Перед засолкой красная рыба должна полностью оттаять. Фото © Shutterstock / FOTODOM / O_Lypa

Затем заворачиваем рыбу в хлопковую ткань, плотно перевязываем бечёвкой и кладём в холодильник на решётку, под которой стоит ёмкость, в процессе засолки рыба будет отдавать влагу. Время засолки зависит от размера рыбы — мелкую и среднюю можно есть через сутки-двое. Для приготовления более крупной уйдёт три-четыре дня.

Рыба, приготовленная таким способом, немного напоминает вяленую, но при этом сохраняет высокие вкусовые качества. Можно сразу же сделать филе на шкуре, срезав его с позвоночника и освободив мясо пинцетом от костей. Далее засолка идёт по такой же схеме. Филе складывают так, чтобы шкура оставалась сверху. Его можно есть уже через сутки.

Рецепт засолки красной рыбы в банке с добавлением лука

Для этого рецепта следует взять 1 килограмм филе красной рыбы, 2 луковицы, 20 миллилитров столового уксуса, 4 столовые ложки подсолнечного масла, по 2 чайные ложки соли и сахара, специи по вкусу, 2 чайные ложки семян горчицы.

Филе помыть и обсушить.

Нарезать тонкими ломтиками.

Нашинковать лук полукольцами.

Сложить всё в банку, чередуя рыбу и лук.

Смешать сахар, соль, уксус и все специи.

Залить маринадом содержимое банки. Рыба будет готова через 12 часов.

Рецепт горбуши пряного посола

Рецепт горбуши пряного посола, для которого потребуется 12 часов. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Luca Santilli

На 1 килограмм филе горбуши следует взять 2 столовые ложки сахара, 1 столовую ложку соли, по одной чайной ложке кориандра и душистых трав, перец-горошек — чёрный и душистый по вкусу, лавровый лист.

Все специи смешиваем и растираем.

Добавляем к ним сахар и соль.

Режем филе на порционные куски.

Натираем куски смесью.

Складываем в банку.

Засыпаем остатками смеси.

Убираем в холодильник на 12 часов.

Рецепт засолки пряной сельди по ГОСТу

Для этого рецепта подойдёт не только сельдь, но и тихоокеанская сардина. На две рыбы нужно взять один литр воды, 90 граммов соли, 20 граммов сахара, две гвоздички, по ½ чайной ложки кориандра, молотой корицы, сушёной мяты и перца чили, два лавровых листа, одну-две щепотки мускатного ореха, 20 горошин чёрного перца и 10 — душистого.

Для пряной засолки можно использовать не только сельдь, но и тихоокеанскую сардину. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Chatham172

Пряности смешайте.

Добавьте к ним половину соли и сахар, всё мелко разотрите.

Приготовьте рассол: растворите в воде оставшуюся часть соли.

Сельдь вымойте в проточной воде, выпотрошите, по желанию отрежьте голову; обсушите полотенцем.

Обсыпьте рыбу получившейся смесью, включая брюшину.

Положите в банку, засыпьте оставшейся смесью и залейте рассолом так, чтобы рыба была полностью погружена в рассол. Банку закройте полиэтиленовой крышкой.

Поставьте в холодильник на три дня.

Рецепт засолки сельди сухим способом

На две сельди нужно взять 2 столовые ложки соли, 2 чайные ложки сахара, ½ чайной ложки молотого чёрного перца. Рыбу помыть, выпотрошить, удалить голову. Смешать соль, сахар и перец. Натереть рыбу смесью. Положить в пакет. Пакет завязать и положить на двое суток в холодильник.

Рецепт малосольной скумбрии

На засолку двух крупных скумбрий понадобятся: соль и сахар (по одной чайной ложке на каждые 100 граммов филе), 30 миллилитров водки, половина лимона.

Рыбу промыть. Выпотрошить, отделить хвост и голову.

Срезать филе, отделив кости, и взвесить его, чтобы определить количество соли.

Смешать соль, сахар и цедру от лимона.

Обвалять скумбрию в смеси.

Положить её в пакет, а пакет убрать в холодильник на 1 час.

Смешать водку с соком от половинки лимона, влить в пакет, оставить пакет в холодильнике ещё на 1-2 часа.

Рыба готова. Её можно переложить в банку, залить маслом и заморозить. Водку можно заменить другим алкоголем.

Рецепт малосольного байкальского омуля от рыбаков Байкала

Для такого рецепта нужны только омуль и крупная соль. Соль рассыпаем на доску.

Омуля аккуратно потрошим, чешую не трогаем!

Берём омуля за голову и хвост, обмакиваем в соль с двух сторон, слегка отряхиваем.

Кладём в эмалированную кастрюлю спинкой вниз. Выкладываем таким образом слой за слоем.

Для засолки омуля нужен только один ингредиент — морская соль. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Elena11

Сверху накрываем широкой тарелкой.

На тарелку ставим гнёт.

Кастрюлю помещаем в холодильник. Через сутки омуль становится малосольным, через двое — солёным.

Можно ли солить замороженную рыбу

Да, можно. Важно обращать внимание на её внешний вид: полосы на шкуре должны быть яркими, брюшко — розовым, глаза — ясными. Это говорит о том, что рыба подверглась ударной заморозке на месте вылова. Если брюшко жёлтое, шкура имеет следы ранений, плавники обломаны — значит, рыба хранилась ненадлежащим образом или несколько раз размораживалась. Такая рыба нам не подходит.

Сколько нужно времени на засолку рыбы кусочками? В зависимости от рецепта — от 8 до 12 часов. Можно ли засолить рыбу без сахара? Можно. Такая рыба будет храниться дольше.

Авторы Александр Лаврентьев