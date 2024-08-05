Как засолить грузди на зиму: 7 простых и быстрых рецептов Белый груздь в России называли "грибной осетриной". И по заслугам — мало у кого не побегут слюнки от одних только слов "солёные грузди". Именно поэтому Life.ru и собрал для вас лучшие рецепты засолки груздей на зиму. 5 августа, 05:31 Лёгкие рецепты подготовки и засолки груздей на зимний сезон. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Elena Hramova

Как подготовить белые грузди к засолке

Подготовка белых груздей к засолке начинается ещё в лесу. Собирать их следует бережно, аккуратно складывая в корзину шляпками вниз. Помятый или поломанный груздь начнёт гнить.

Перед засолкой белые грузди не надо замачивать на сутки или варить часами. Их нужно аккуратно перебрать, бережно очистить от хвои и листвы, замочить в воде на два часа, аккуратно сполоснуть в проточной воде.

Мыть грузди следует мягкой зубной щёткой. Ни в коем случае нельзя срезать с груздей бахрому — в ней самый сок. А вот ножки можно и нужно удалить — особого вкуса они не имеют.

Мыть грузди следует мягкой зубной щёткой. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Elenfantasia

В отличие от белых, чёрные грузди нужно вымачивать не менее двух дней. Воду надо постоянно менять на холодную, а сами грузди промывать под струёй воды. Нельзя допускать того, чтобы в воде появлялись пузыри. Это означает, что уже пошёл процесс брожения. Вкус грибов после этого значительно ухудшается. Очистить грибы от земли и лесного мусора нужно до замачивания. В конце приготовления к засолке шляпки чёрных груздей должны приобрести тёмно-вишнёвый цвет. Для засолки грибов подходит только эмалированная посуда.

Классический рецепт

Классический рецепт засолки груздей предполагает засолку грибов в собственном соку. Всё, что нужно, — это грибы и соль. На один килограмм груздей — 30 граммов соли. Грузди укладывают слоями в эмалированную кастрюлю, пересыпают солью. Затем грибы следует поставить в укромное место под гнёт на два дня. Через два дня переложить в банки, банки закрыть крышками из полиэтилена, убрать в холод на 40 суток. Через 40 суток у вас будут замечательные царские грузди в собственном желе. Никаких специй не добавляем. У сырых белых груздей собственный аромат, заглушать который — кощунство. Достаточно ли соли, можно определить по выделившемуся соку. В процессе засолки её можно добавлять.

Проще всего засолить грузди в собственном соку. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Uryutova Elena

Рецепт горячей засолки груздей

На три килограмма груздей нужно взять 60 граммов соли, лавровый лист, гвоздику, перец горошком, листья вишни, чеснок. После подготовки грибы заливаем чуть подсоленной водой и варим восемь минут. Воду сливаем. Дно тары выстилаем промытыми листьями вишни, на них выкладываем половину специй. Ошпариваем специи прямо в кастрюльке кипятком — буквально одной-двумя ложками. Выкладываем ряд груздей, сыплем часть соли, снова выкладываем грузди.

Сверху грибы укрываем специями и листьями вишни, накрываем тарелкой, на тарелку ставим груз, отправляем в укромное место. Грузди должны быть полностью скрыты собственным соком. Если его мало — добавляем подсоленной кипячёной воды. Через пять суток грибы раскладываем по чистым банкам и убираем в погреб или в холодильник на 30 дней.

Холодная засолка груздей — рецепт

Этот рецепт предназначен для чёрных груздей. Дно тары закрыть листьями хрена, смородины, вишни и дуба. Положить очищенные и разрезанные дольки головки чеснока. Грузди выстилать рядами, пересыпая солью и перекладывая укропом. На килограмм чёрных груздей берут 40 граммов соли. Последний слой следует закрыть оставшимися листьями и пряностями.

Под гнёт чёрные грузди ставят на пять суток. Затем аккуратно сливают рассол, кипятят его две минуты, добавляют в него одну ложку водки, заливают рассол обратно и ставят кастрюлю в холодильник. По банкам раскладывают только через две недели.

Маринованные белые грузди на зиму

Для этого рецепта подойдут белые грузди. На три килограмма белых груздей нужно взять: 2,5 литра воды;

5,5 столовых ложки соли;

2,5 столовых ложки сахара;

4,5 ложки 9-процентной уксусной кислоты;

специи: укроп, душистый перец, лавровый лист, чеснок.

Грузди отвариваем 5–8 минут. Готовим маринад. Для этого добавляем в воду соль, сахар, специи. Кипятим. Кладём в маринад грузди. Варим десять минут, выключаем, добавляем уксус, раскладываем по чистым банкам, заливаем горячим маринадом, закрываем, убираем в холод.

Маринованные белые грузди со специями и уксусом. Фото © Shutterstock / FOTODOM / zebratomato

Нежные маринованные грузди в масле

На три килограмма белых груздей нужно взять: 1 чайную ложку семян укропа;

60 граммов соли;

10 миллилитров 70-процентного уксуса;

1,5 литра воды для маринада;

120 миллилитров подсолнечного масла;

3 чайных ложки сахара;

специи: перец горошком, чеснок, лавровый лист.

Грузди отвариваем 5–10 минут, воду сливаем. Варим маринад: в воду добавляем соль, сахар, специи, кипятим. Кладём в маринад грузди и варим 8–10 минут. Добавляем уксус. Затем раскладываем грибы по банкам, заливаем маринадом, сверху добавляем прогретое масло. Грузди можно есть через 30 дней.

Грузди, замаринованные в масле, можно есть через 30 дней. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Liudmila Beliavskaia

Маринованные чёрные грузди на зиму

У чёрных груздей пропорции иные. На три килограмма грибов понадобится: 3 литра воды;

18 столовых ложек уксуса;

сахар и соль по 6 столовых ложек.

Отвариваем грузди восемь минут, варим маринад, в маринад опускаем грузди, варим 10–15 минут, добавляем уксус, раскладываем в банки, заливаем маринадом.

Грузди с хреном

На три килограмма груздей нужно взять: 180 граммов соли;

1–2 дубовых листа;

свежий корень хрена;

3 зубчика чеснока;

1 лавровый лист;

перец горошком;

листья смородины, малины, укроп;

100 миллилитров молочной сыворотки;

20 граммов сахара-песка.

На дно эмалированной кастрюли следует выложить листья зелени, укроп, лавровый лист, перец и мелко порезанный корень хрена. Подготовленные грузди подсушивают на полотенце, затем укладывают слоями, перекладывая листьями, пересыпая тёртым хреном и солью. Сахар растворяют в сыворотке и добавляют её в грузди. Отправляют под гнёт на 10–14 дней. Затем убирают кастрюлю в холод и дают грибам созреть в течение 30–40 дней. Или раскладывают по банкам и выжидают тот же срок.

Сколько нужно соли, чтобы посолить грибы

В зависимости от рецепта на килограмм груздей нужно взять от 20 до 50 граммов соли. Если колеблетесь, возьмите среднюю норму — 30–40 граммов. Грибы можно досолить в процессе. 20 граммов соли — это столовая ложка. 30 граммов — столовая ложка с горкой.

В зависимости от рецепта минимальное количество соли для одного килограмма груздей при засолке составит 20 граммов. Фото © Shutterstock / FOTODOM / laksena

Сколько нужно соли на один литр воды для грибов

Для вымачивания грибов в подсоленной воде достаточно 20 граммов на литр. Для рассола в зависимости от рецепта и вкусовых пристрастий берут 30–50 граммов соли.

Нужно ли добавлять сахар при засолке грибов

Только если это предусматривает рецепт. Например, когда грибы квасят на молочной сыворотке или маринуют. При мариновании на 1 литр воды добавляют по две столовых ложки сахара и соли, уксус по рецепту. Его количество зависит от концентрации.

Не все рецепты засолки груздей предусматривают добавление сахара. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Shaiith

Как солить грузди, чтобы они получились хрустящими

Чтобы грузди хрустели, следует предпочесть холодную засолку и не забывать про соль. Кроме того, хрусткость грибам придают листья дуба и смородины, листья и корень хрена. К готовке следует относиться с вниманием: стоит грузди переквасить, переварить, передержать в воде во время отмачивания — и царская закуска станет невкусной.

Авторы Александр Лаврентьев