В какие дни опасно ходить в лес по грибы, ведь там можно нарваться на лешего

Леший — один из наиболее известных и значимых персонажей славянской мифологии. Его образ имеет древние языческие корни. Хозяин и покровитель леса. Леший считался главным духом, хранителем и распорядителем всего, что находится в лесу. Могущественное и опасное сверхъестественное существо. Леший обладал большой силой и способностью влиять на людей, животных и природу.

С Лешим не стоит ссориться, особенно если вы часто ходите в лес за грибами, ягодами или травами. Если хозяин леса настроен дружелюбно, он может оказать вам большую помощь и даже одарить необычными лесными подарками. А если его разозлить, то легко можно заблудиться в лесу и долго по нему скитаться. Life.ru рассказывает, в какие дни августа можно встретить Лешего.

1. Медовый Спас — 14 августа

Православный праздник Медовый Спас 14 августа: день, когда в лесах можно увидеть Лешего. Фото © "Шедеврум"

Одним из таких периодов является Медовый Спас, который отмечается 14 августа. В это время Леший особенно почитался и люди старались задобрить его подношениями. Этот праздник связан с мёдом и пчеловодством. Леший, хозяин леса, покровительствует диким пчёлам и их ульям. Поэтому в это время он активно наблюдает за лесными пасеками.

Медовый Спас — время сбора урожая лесных даров: ягод, грибов, трав. Леший, будучи хранителем леса, следит за этим процессом и помогает людям в сборе урожая. Считалось, что в этот праздник дух особенно благосклонен к людям и готов одарить их своей помощью и лесными дарами. Поэтому 14 августа крестьяне несли ему угощения и подарки, чтобы задобрить лесного хозяина.

2. Яблочный Спас — 19 августа

Когда Яблочный Спас в 2024 году и при чём тут леший? Фото © Shutterstock / FOTODOM / mythja

Яблоки издавна считались священными плодами, связанными с культом предков и плодородием. Поэтому хранитель леса и его даров Леший имел непосредственное отношение к этому празднику. В день Яблочного Спаса 19 августа люди приносили Лешему угощения из первых яблок нового урожая. Это делалось для того, чтобы задобрить лесного хозяина и заручиться его покровительством на предстоящий год.

3. Именины Лешего — 22 августа

Кто такой Леший и в какие дни августа его можно встретить в лесу? Фото © "Шедеврум"

День именин Лешего 22 августа — отличный повод, чтобы отнести ему подарки и вкусное угощение. Считалось, что Леший ценит то, чего в лесу ему самому не достать. Поэтому в свой день рождения он с благодарностью принимает блины, пироги, пиво, квас, молоко, пряники и другие угощения.

Также хозяину леса нравятся яркие, необычные подарки, специально для него сделанные. Но не стоит дарить ему просто ненужные вещи из дома. Лучше ограничиться съедобными презентами, которые преподносятся от всего сердца, с добрыми пожеланиями и благодарностью за его помощь. Подарки должны быть сделаны от души, с хорошим настроением. Тогда Леший обязательно оценит такие знаки внимания и ответит взаимностью.

4. Успение Пресвятой Богородицы — 28 августа

Успение Богородицы 2024: 28 августа на Руси было принято задабривать Лешего. Фото © Wikipedia / pravoslavnost.ucoz.ru

Успение Богородицы приходится на конец лета, когда природа начинает постепенно увядать и готовиться к зиме. Хранитель леса Леший в это время особенно активен: он следит за изменениями в окружающем мире. Считалось, что в этот православный праздник хозяин леса проводит своеобразный "осмотр" своих владений, готовясь к предстоящей зиме. Он проверяет состояние деревьев, кустарников, проверяет запасы пищи для лесных обитателей.