Успенский пост 14 августа: что разрешено, а от чего в еде придётся отказаться Ежегодно православные верующие отмечают праздник Успения Пресвятой Богородицы, к которому также приурочен один из самых длинных постов — Успенский. Этот пост является очень важным и достаточно строгим, поэтому необходимо знать правила, которых стоит придерживаться. 13 августа, 13:30 Как православным христианам правильно прожить Успенский пост – 2024: основные правила. Обложка © ТАСС / Донат Сорокин

В православной церкви существует множество праздников: дни памяти святых, праздники в честь чудотворных икон, а также те, которые посвящены различным божественным событиям. Зачастую перед большими праздниками проходят посты. Самый известный — Великий пост, который предшествует празднику Светлой Пасхи. Но помимо него существуют и другие. Наступил август, а значит, приближается Успенский пост. Чтобы узнать, что нельзя есть в этот период и когда начнётся и закончится православный пост, читайте статью Life.ru.

Успенский пост – 2024: его история, какому празднику предшествует

С чем связан Успенский пост и когда его начали отмечать: традиция, которой больше тысячи лет. Фото © azbyka

Успенский пост предшествует празднику Успения Пресвятой Богородицы. Считается, что именно в этот день Мария, мать Иисуса, умерла. Верующие отмечают не саму смерть, а воссоединение Марии с Богом и сыном в небесном царстве и обретение ею вечной жизни. Богородица — символ матери для всех людей, поэтому её так почитают. Традиция держать Успенский пост уходит своими корнями в далёкое прошлое. Уже с пятого века нашей эры в церковных летописях встречается упоминание о нём, а в XII веке в Константинополе были закреплены его точные даты и правила, которым должны следовать верующие в этот период.

Успенский пост посвящён празднику Успения Божией Матери, длится две недели. Из всех продолжительных постов он считается одним из довольно строгих. То есть в этом смысле он по своей строгости приближается к Великому посту. Игнатий Шестаков Иеромонах

Когда начинается Успенский пост в 2024 году

Успенский пост всегда проходит в определённые числа, которые остаются неизменными каждый год. Длится пост две недели — с 14-го по 27 августа. А 28 августа верующие отмечают праздник Успения Пресвятой Богородицы и вдоволь могут насладиться земными радостями после периода воздержания и проверки силы духа.

Какие праздники выпадают на Успенский пост

Медовый, Яблочный и Ореховый спас в 2024 году: как отмечать церковные праздники. Фото © ТАСС / Сергей Коньков

В период Успенского поста отмечается целых четыре праздника: 14 августа — Происхождение честных древ Животворящего Креста.

19 августа — Преображение Господне.

28 августа — Успение Пресвятой Богородицы.

29 августа — Перенесение нерукотворного образа из Едессы в Константинополь.

В народе эти праздники больше известны как Медовый, Яблочный и Ореховый спас. Как правило, в эти дни люди несли в церковь свой урожай, чтобы освятить его.

Что нельзя есть во время Успенского поста

Во время Успенского поста верующим запрещается есть любые продукты животного происхождения. Фото © Shutterstock / FOTODOM / AntonSAN

На протяжении всего Успенского поста верующим запрещено есть мясо, молоко, сыр, яйца, рыбу и другие продукты животного происхождения. По понедельникам, средам и пятницам постящиеся должны есть только свежие фрукты или овощи, то есть в эти дни необходимо придерживаться сыроедения. Нельзя даже пить чай или кофе.

Календарь питания во время Успенского поста: по субботам и воскресеньям постящиеся могут выпить немного вина. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Dejan82

По вторникам и четвергам разрешается есть горячие блюда, но без добавления растительного масла и, конечно, продуктов животного происхождения. В выходные постящиеся могут добавить в пищу немного растительного масла. Также разрешается употребить небольшое количество вина.

Праздник Преображения Господня 19 августа: что можно съесть в этот день. Фото © Freepik / KamranAydinov

19 августа, в честь праздника Преображения Господня, как рассказывает Life.ru иеромонах Игнатий Шестаков, верующим даётся небольшое послабление и они могут съесть рыбу, но исключительно в этот день.

Что нельзя делать во время Успенского поста

Во время поста мы стараемся отойти от вещей, уводящих нас от Бога, и приблизиться к тому, чтобы быть ближе с Ним. Это очень хороший период, чтобы как-то подвести итог уходящего лета. Потому что лето сопряжено с разными отпусками, удовольствиями, которые часто, к сожалению, и в среде христиан сопровождаются довольно неосторожными действиями. Игнатий Шестаков Иеромонах

Во время Успенского поста, как и во время других, нельзя проводить шумные гулянья и праздники. В первую очередь это связано с тем, что запрещается накрывать пышный стол и пить алкоголь. А какой праздник без вкусной еды? Также считается, что в период Успенского поста с 14-го по 28 августа верующие должны пребывать в молитве и сближаться с Богом, а не веселиться.

Почему нельзя играть свадьбу во время Успенского поста: как молодожёнам избежать неприятностей. Фото © Freepik

Можно ли играть свадьбу во время Успенского поста? Конечно, скромно и тихо расписаться в загсе разрешено, однако повенчаться точно не получится, так как в периоды постов в церквях не венчают. Устраивать масштабное торжество, по аналогии с другими мероприятиями, тоже запрещено. Поэтому, дабы не нажить неприятностей, свадьбу лучше планировать в те даты, на которые не приходятся церковные праздники, а тем более посты.

Конечно, соблюдают посты не все, однако очень важно придерживаться хотя бы первостепенных правил и знать, в какие периоды верующие постятся, чтобы не задеть их чувства и проявить внимательность. Ранее Life.ru рассказал, каким святым следует молиться о любви, богатстве и здоровье.

Авторы Любовь Свободная