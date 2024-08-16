Как защититься от "офисной нечисти": Пошаговая инструкция от эзотерика

Модная фраза "Коллектив — семья" имеет тёмную сторону. Вспомним статистику разводов: 73% браков в нашей стране распадаются. "Семейная жизнь" в офисе — это не только новогодний корпоратив, но и работа до позднего вечера и в выходные, тесная эмоциональная связь с шефом и коллегами, которые далеко не всегда позитивны и корректны. Коллектив… хуже семьи, потому что "родственников, пьющих кровь", не выставишь за дверь. Приходится использовать другие способы защиты от негатива в офисе — тайные.

Life.ru поговорил с руководителем клуба Таро, экспертом в области деловой эзотерики Александром Гулым. Специалист рассказал, как правильно избавиться от негатива и создать вокруг себя защиту. Тогда никакие "офисные ведьмы" не смогут вам навредить. Итак, что же нужно делать?

Шаг 1: Узнаём "врага" в лицо

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Как говорил Лев Толстой, "все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему". Негативная энергетика в офисе, со слов эзотерика, имеет разный первоисточник. Это может быть в принципе "нехорошее место". Например, офисное здание построено там, где раньше было кладбище. Если нет возможности сменить расположение работы, полезно иметь при себе талисман из натуральных камней: обсидиана, горного хрусталя и хризолита.

Шаг 2: Расставляем и держим границы

Обозначение границ обладает магической силой. Вспомним хрестоматийную историю с Хомой Брутом Гоголя, который скрывался за кругом, начерченным мелом. Александр Гулый Руководитель клуба Таро, эксперт в области деловой эзотерики

От "офисной нечисти" в облике токсичных сотрудников, как говорит эксперт, тоже есть смысл отгородиться, обозначив физические границы личного пространства. Для этого подойдут один-два высоких предмета, которые нужно поставить на поверхность рабочего стола. Лучше всего подойдут символические статуэтки. Например, кристально честному сотруднику, ориентированному на чёткие правила, можно использовать в качестве "пограничника" массивную металлическую Фемиду — богиню правосудия.

Шаг 3: Берём в союзники силы природы

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Исторически у каждого колдуна был свой фамильяр — животное-помощник. Взять в союзники силы природы можно и в офисе. Поливать цветы и ухаживать за ними — не лишняя обязанность, а возможность подключиться к мощному источнику энергии, установить невидимые связи с обитателями помещения другого уровня. Продвинутые "офисные маги" могут наделять отдельные растения свойством "громоотвода", "индикатора" и "тайного рычага воздействия". Например, назначить фикус подобием своих отношений с начальником отдела.

Шаг 4: Держим в рабочем гардеробе "доспехи"

На горячих совещаниях и в конфликтах с коллегами люди инстинктивно пытаются прекратить разрушительный энергообмен, перекрещивая руки и ноги. Гораздо полезнее будет визуализировать вокруг себя зеркальную сферу.

В этом случае у собеседников сохраняется ощущение открытости коммуникации, но на тонком плане они не могут "пробить" "офисного мага", весь негатив отскакивает обратно, лишая их желания продолжать нападки. Александр Гулый Руководитель клуба Таро, эксперт в области деловой эзотерики

Шаг 5: Чистимся так, чтобы никто не заметил

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Жечь свечи на рабочем месте не каждый может себе позволить — это риск для пожарной безопасности, да и выглядит подозрительно. Зато к воде коллеги и начальство будут снисходительны. "А зря, потому что эта стихия обладает мощным потенциалом энергетической чистки", — подчёркивает эзотерик.