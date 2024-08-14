Оставит ни с чем: Каким знакам зодиака ретроградный Меркурий сильно подпортит жизнь Ретроградный Меркурий снова в игре, и в августе 2024 года он особенно суров к нашим финансам. Life.ru делится секретами, каким представителям зодиакального круга стоит держать деньги при себе, чтобы избежать неприятностей до конца месяца! 14 августа, 16:30 Каким знакам зодиака особенно не повезёт в ретроградный Меркурий. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Август 2024 года станет настоящим испытанием для представителей зодиакального круга, ведь ретроградный Меркурий снова вносит свои коррективы. В этом году он особенно неблагоприятно влияет на финансы, и с 5 по 28 августа знаки зодиака столкнутся с серьёзными финансовыми вызовами. Астрологи настоятельно рекомендуют не принимать поспешных решений и с осторожностью подходить к любым денежным вопросам. Если ваш знак зодиака попал в этот список — лучше воздержаться от крупных трат до конца месяца.

Знак зодиака Телец: соблазн велик, но рискован

Ретроградный Меркурий: Телец окажется под ударом. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Platon Anton

Телец, как земной знак зодиака, известен своей любовью к стабильности и материальному благополучию. Однако в период ретроградного Меркурия с 5 по 28 августа даже такие уверенные в себе представители зодиакального круга могут столкнуться с финансовыми трудностями. Покупки, которые в другое время казались бы выгодными, сейчас в силах стать пустой тратой денег. Советы для носителей знака зодиака Телец: отложите крупные покупки и избегайте риска — ваше финансовое благополучие зависит от осмотрительности.

Рак: дом и семья важны, но будьте осторожны с расходами

Для Раков, представителей водной стихии зодиакального круга, дом и семья — на первом месте. В обычное время они не жалеют средств для близких. Однако в августе 2024 года даже самые необходимые траты могут привести к непредвиденным финансовым потерям. Ретроградный Меркурий с 5 по 28 августа усиливает риски, и любые расходы, связанные с домом, должны быть тщательно обдуманы. Совет для рождённых под знаком зодиака Рак: не спешите с ремонтом или крупными покупками — лучше подождите, пока влияние Меркурия ослабнет.

Блеск и роскошь под запретом для знака зодиака Лев

Август 2024: в ретроградный Меркурий знаку зодиака Лев нельзя тратить деньги. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Platon Anton

Лев, знак зодиака, любящий внимание и роскошь, должен быть особенно осторожным в этот период. Ретроградный Меркурий с 5 по 28 августа создаёт непредсказуемые ситуации, и даже небольшая покупка может обернуться неудачей. Астрологи настоятельно советуют Львам избегать импульсивных покупок и воздержаться от приобретения предметов роскоши до конца августа. Ваше финансовое состояние останется в безопасности, если вы будете разумны в своих решениях.

Знак зодиака Скорпион подвержен обманам в ретроградный Меркурий

Скорпион, представитель водной стихии, известен своей проницательностью и интуицией. Но даже такой мощный знак зодиака может пострадать от влияния ретроградного Меркурия. В период с 5 по 28 августа возрастает риск стать жертвой мошенников или заключить невыгодные сделки. Скорпионы должны быть особенно внимательными и проверять все детали перед тем, как принимать решения. Совет для рождённых под знаком зодиака Скорпион: избегайте финансовых рисков и не доверяйте сомнительным предложениям.

Свобода от денег не всегда благо для знака зодиака Водолей

Знак зодиака Водолей во время ретроградного Меркурия в августе рискует потерять деньги. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Platon Anton

Водолей, знак зодиака, который славится своей независимостью и любовью к экспериментам, в августе 2024 года может столкнуться с финансовыми проблемами. Влияние ретроградного Меркурия в силах вызвать неожиданные расходы, которые нарушат привычный баланс. Водолеи, не спешите тратить деньги на новые проекты — лучше сосредоточьтесь на уже существующих делах и избегайте крупных трат.

Ретроградный Меркурий с 5 по 28 августа 2024 года — это период, когда все представители зодиакального круга должны быть особенно внимательны к своим финансовым решениям. Если ваш знак зодиака попал в этот список, не торопитесь с расходами — подождите, пока Меркурий снова начнёт двигаться в прямом направлении. И ваши финансы будут в безопасности. Но помните, что далеко не все свои беды можно бессовестно спихнуть на ретроградность.

Авторы Сергей Трофимов