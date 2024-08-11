Рунический гороскоп на неделю с 12 по 18 августа для всех знаков зодиака Этот рунический гороскоп поможет вам справиться с предстоящими трудностями и использовать свои силы для достижения успеха. Пусть руны направляют вас и приносят гармонию в вашу жизнь. 11 августа, 08:00 Подробный гороскоп на неделю с 12 по 18 августа. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Freepik / cookie_studio, © Freepik / vecstudio

Знак зодиака Овен — перевёрнутый Отал, Лагуз, Йера

Знак зодиака Овен: подробный гороскоп на неделю 12–18 августа 2024. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Vadim Sadovski

Эта неделя принесёт Овнам необходимость пересмотра старых убеждений и устоев — перевёрнутый Отал. Возможно, придётся отпустить что-то из прошлого, чтобы двигаться вперёд. Лагуз принесёт интуицию и внутреннюю мудрость, используйте её для принятия решений. Йера обещает, что все усилия будут вознаграждены и вам предстоит период сбора плодов вашей работы. Совет: доверьтесь интуиции и не бойтесь принимать решения, они ведут к лучшему.

Знак зодиака Телец — Перто, Райдо, перевёрнутая Кеназ

Знак зодиака Телец: подробный гороскоп на неделю 12–18 августа 2024. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Vadim Sadovski

Вас ждёт период открытия новых возможностей и раскрытия внутреннего потенциала в ваших действиях — за это отвечает руна Перто. Райдо указывает на движение и путешествия — физические или духовные, открывающие новые пути. Перевёрнутая Кеназ может свидетельствовать о недостатке знаний и важных умений, которые необходимо компенсировать.

Совет: будьте открыты для новых начинаний и не отчаивайтесь, если что-то идёт не по плану Игорь Вечерский Рунолог

Знак зодиака Близнецы — перевёрнутые Турисаз, Перто, Уруз

Знак зодиака Близнецы: подробный гороскоп на неделю 12–18 августа 2024. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Vadim Sadovski

На этой неделе вам придётся оценить ретроспективу своей жизни, чтобы сделать объективные и верные выводы, — за это отвечает руна перевёрнутый Турисаз. Перевёрнутая Перто говорит о скрытых препятствиях. Перевёрнутый Уруз указывает на возможную слабость или усталость, в которой, однако, вы имеете возможность взглянуть на суть вещей с другой стороны. Совет: не бойтесь решать накопившиеся проблемы, это приведёт к освобождению и новым возможностям.

Знак зодиака Рак — перевёрнутая Кеназ, Беркана, Лагуз

Знак зодиака Рак: подробный гороскоп на неделю 12–18 августа 2024. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Vadim Sadovski

Перевёрнутая Кеназ может принести чувство неуверенности или блокировки возможностей контроля над происходящим, но Беркана обещает обновление и рост, который приходит в соответствии с необходимостью. Лагуз указывает на нужду следовать своей интуиции и внутренним чувствам. Совет: найдите время для отдыха и обновления, доверьтесь интуиции.

Знак зодиака Лев — Ингуз, Альгиз, Наутиз

Знак зодиака Лев: подробный гороскоп на неделю 12–18 августа 2024. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Vadim Sadovski

Ингуз принесёт страсть и новые начинания, средства для подъёма по лестнице вашего пути. Альгиз будет защищать от негативных влияний, а Наутиз укажет на необходимость дисциплины и терпения. Совет: используйте энергию для активных действий, будьте терпеливы и защищайте свои интересы. Не надейтесь на авось.

Знак зодиака Дева — Соуло, перевёрнутые Турисаз и Перто

Знак зодиака Дева: подробный гороскоп на неделю 12–18 августа 2024. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Vadim Sadovski

Соуло принесёт успех и яркость вашей внутренней силе, подарит способность к созиданию и концентрации сил. Но перевёрнутый Турисаз укажет на необходимость осторожности и вероятные вызовы в ваших делах. Перевёрнутая Перто может говорить о скрытых препятствиях, к которым следует подходить с пониманием их причин.

Совет: сияйте, но не забывайте находить причины в ваших же действиях и будьте внимательны к деталям Игорь Вечерский Рунолог

Знак зодиака Весы — перевёрнутый Эваз, Уруз, Гебо

Знак зодиака Весы: подробный гороскоп на неделю 12–18 августа 2024. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Vadim Sadovski

Перевёрнутый Эваз может принести возможности в долгосрочных планах и заложение старта для будущих дел и партнёрства. Уруз даст силу и энергию, однако эта мощь имеет сложный характер и требует вашей силы воли для управления ею. Руна Гебо принесёт гармонию в отношениях и способность находить общие интересы. Совет: будьте готовы смотреть в далёкое будущее, используйте свою силу для построения будущих успехов и взаимовыгодного партнёрства, стремитесь к гармонии в осознании происходящего.

Знак зодиака Скорпион — Турисаз, Дагаз, Хагалаз

Знак зодиака Скорпион: подробный гороскоп на неделю 12–18 августа 2024. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Vadim Sadovski

Турисаз принесёт вам способность к установлению порядка и организации процессов, но также вызовы и необходимость защиты. Дагаз указывает на переход к новому уровню и просветление, а Хагалаз укажет на разрушительные, но необходимые изменения. Совет: принимайте вызовы, стремитесь к новому уровню понимания и будьте готовы к тому, что вам необходимо всё взять в свои руки.

Знак зодиака Стрелец — Гебо, Соуло, Наутиз

Знак зодиака Стрелец: подробный гороскоп на неделю 12–18 августа 2024. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Vadim Sadovski

Гебо принесёт вам подарки и благословения, помогая налаживать контакты и устанавливать процессы взаимопонимания. Соуло даст успех и ясность, помогая раскрыть вашу внутреннюю силу и способность к созиданию. Однако Наутиз напомнит об обязательности дисциплины и терпения, которая повлечёт необходимость позаботиться о своём ментальном и физическом здоровье. Совет: наслаждайтесь благами, которые приходят к вам, и не забывайте о важности дисциплины.

Знак зодиака Козерог — Эваз, Хагалаз, перевёрнутая Райдо

Знак зодиака Козерог: подробный гороскоп на неделю 12–18 августа 2024. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Vadim Sadovski

Эваз указывает на пути и совместные дела, в которых вы сможете обрести гармонию и направиться к своей цели. Хагалаз принесёт вероятности на вашем пути, в которых следует уметь адаптироваться к происходящим не по вашей воле событиям. Перевёрнутая Райдо может означать задержки или изменения в планах.

Совет: принимайте изменения, будьте готовы к конфликтам и не расстраивайтесь из-за задержек Игорь Вечерский Рунолог

Знак зодиака Водолей — перевёрнутый Эваз, Манназ, Альгиз

Знак зодиака Водолей: подробный гороскоп на неделю 12–18 августа 2024. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Vadim Sadovski

Перевёрнутый Эваз указывает на совместные планы как на наиболее перспективные и уместные в данное время. Манназ принесёт понимание себя и других, указывая на важность личных качеств и амбиций, а Альгиз защитит вас от негативных влияний, но и призывает к бдительности. Совет: стремитесь к самопониманию, защищайте свои интересы и будьте готовы к принятию личности и разнонаправленных человеческих проявлений.

Знак зодиака Рыбы — Наутиз, перевёрнутый Турисаз, Дагаз

Знак зодиака Рыбы: подробный гороскоп на неделю 12–18 августа 2024. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Vadim Sadovski

Наутиз напомнит о необходимости проявить волю в терпении и необходимость внимания к себе и своему физическому потенциалу. Перевёрнутый Турисаз указывает на возможность избежать проблем, однако и привносит некоторый рисковый фактор, а Дагаз принесёт новый уровень понимания и просветления, в котором понадобится взглянуть в прошлое, дабы дать верную оценку событиям. Совет: будьте дисциплинированны, решайте старые проблемы и стремитесь к новому пониманию.