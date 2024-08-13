"Ретроград не виноват": Астролог объясняет, почему не стоит всё сваливать на Меркурий

Даже те, кто плохо знаком с астрологией, знают, что период ретроградного Меркурия не лучшее и не самое удачное время в году. Чаще всего этот период ассоциируется с временем, когда досадные ошибки, неприятности или даже более крупные проблемы беспокоят представителей всех знаков зодиака. Но так ли виноват ретроградный Меркурий на самом деле?

Мы уже знаем, что ретроградность — это оптическая иллюзия, когда планета замедляет ход и поэтому по отношению к другим небесным телам кажется, что Меркурий движется вспять, назад. Life.ru поговорил с астрологом Еленой Нолари и выяснил, почему этот эффект обратного движения имеет такое значение в астрологии. И правда ли ретроградный Меркурий ни в каких человеческих бедах не виноват.

Впервые этот эффект был открыт около 3000 лет назад. В те времена и вплоть до Средних веков наличие ретроградного движения Меркурия в астрологической карте означало отрицательный ответ на какой-либо вопрос или крайне низкую вероятность того, что какое-либо событие произойдёт. Елена Нолари Астролог

И в наше время, как продолжает эксперт, период ретроградного Меркурия связан в первую очередь с задержками или отменой каких-либо планов. Это не самое благоприятное время для начала чего-то нового или принятия важных решений, перемен в жизни и т.д. Но почему?

Это всё связано с "функциональностью" Меркурия как планеты общения, коммуникации и планирования. Елена Нолари Астролог

Но это совсем не значит, говорит астролог, что на ретроградный Меркурий можно свалить любые свои проблемы и неудачи. Каким бы заманчивым это решение ни было, оно в корне неверно. "Астрология намного более сложная и тонкая наука, и даже в ретроградном Меркурии можно найти свои положительные нюансы", — обращает внимание эксперт. Например: если что-то новое начинать и не стоит, то появляется время, чтобы переделать или доделать что-то уже начатое, переосмыслить что-либо вполне реальное.

Период ретроградного Меркурия с 5 по 29 августа можно рассматривать как повод замедлиться, позволить себе жить моментом, отдохнуть — не только физически, но и ментально. Елена Нолари Астролог