"Ретроград не виноват": Астролог объясняет, почему не стоит всё сваливать на Меркурий
Мы знаем, что во время ретроградного Меркурия всё, за что человек бы ни брался, будет получаться плохо. И виной тому "повернувшаяся вспять" планета. Мол, энергетика у неё плохая. Но правда ли, что Меркурий всегда виноват, или это лишь удобная отмазка — выяснял Life.ru.
Даже те, кто плохо знаком с астрологией, знают, что период ретроградного Меркурия не лучшее и не самое удачное время в году. Чаще всего этот период ассоциируется с временем, когда досадные ошибки, неприятности или даже более крупные проблемы беспокоят представителей всех знаков зодиака. Но так ли виноват ретроградный Меркурий на самом деле?
Мы уже знаем, что ретроградность — это оптическая иллюзия, когда планета замедляет ход и поэтому по отношению к другим небесным телам кажется, что Меркурий движется вспять, назад. Life.ru поговорил с астрологом Еленой Нолари и выяснил, почему этот эффект обратного движения имеет такое значение в астрологии. И правда ли ретроградный Меркурий ни в каких человеческих бедах не виноват.
Впервые этот эффект был открыт около 3000 лет назад. В те времена и вплоть до Средних веков наличие ретроградного движения Меркурия в астрологической карте означало отрицательный ответ на какой-либо вопрос или крайне низкую вероятность того, что какое-либо событие произойдёт.
И в наше время, как продолжает эксперт, период ретроградного Меркурия связан в первую очередь с задержками или отменой каких-либо планов. Это не самое благоприятное время для начала чего-то нового или принятия важных решений, перемен в жизни и т.д. Но почему?
Это всё связано с "функциональностью" Меркурия как планеты общения, коммуникации и планирования.
Но это совсем не значит, говорит астролог, что на ретроградный Меркурий можно свалить любые свои проблемы и неудачи. Каким бы заманчивым это решение ни было, оно в корне неверно. "Астрология намного более сложная и тонкая наука, и даже в ретроградном Меркурии можно найти свои положительные нюансы", — обращает внимание эксперт. Например: если что-то новое начинать и не стоит, то появляется время, чтобы переделать или доделать что-то уже начатое, переосмыслить что-либо вполне реальное.
Период ретроградного Меркурия с 5 по 29 августа можно рассматривать как повод замедлиться, позволить себе жить моментом, отдохнуть — не только физически, но и ментально.
Кроме прочего, также говорит эксперт, такой подход позволит ещё и не так сильно переживать из-за возможных проблем в любого рода коммуникациях, так или иначе возникающих во время обратного движения первой планеты от Солнца. Поэтому не стоит свои неудачи и невнимательности спихивать на ретроградность той или иной планеты. Помните, что вы сами кузнецы своего счастья. Но подсказками от Вселенной для лучшей жизни пользоваться можно, например прочитать наш эксклюзивный рунический гороскоп на неделю с 12 по 18 августа.
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