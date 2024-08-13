Православный праздник 13 августа: Евдокимов день. Традиции, запреты и приметы

Церковные праздники играют важную роль в православной вере. Они отмечают значимые события из жизни Иисуса Христа, Богородицы, святых и другие важные явления в христианской истории. Церковные праздники также способствуют укреплению общности верующих, которые собираются вместе для молитвы, празднования и участия в богослужениях. Эти праздники помогают сохранять и передавать традиции и ценности христианской веры из поколения в поколение. 13 августа отмечается день памяти святого Евдокима Каппадокиянина, поэтому Life.ru решил рассказать, чем примечателен праздник и почему этот день самый лучший для поиска пары и заготовок на зиму.

Евдокимов день 13 августа: история праздника

Когда Евдокимов день в 2024 году: ежегодно этот праздник отмечается 13 августа. Фото © ТАСС / Эрик Романенко

Ежегодно день памяти святого Евдокима Каппадокиянина отмечается 13 августа. Относительно других церковных праздников он является достаточно нетипичным и противоречивым. Евдокимов день символизирует завершение сбора урожая и начало подготовки к зиме. В 2024 году праздник выпадает на вторник, 13 августа.

К лику святых Евдоким был причислен через 18 месяцев после смерти, когда его мать захотела открыть гроб сына и все узрели, что тело того осталось нетленным и даже источало приятный аромат. Чуть позже мощи святого увезли в Константинополь. Около его гроба не раз случались чудеса исцеления, поэтому христиане так сильно почитают святого и до сих пор, спустя тысячу лет чтят его память.

Истинные чудеса начались уже после смерти Евдокима. В месте, где он был захоронен и куда почтить его память приходили верующие, творились чудесные исцеления. Безнадёжно больные полностью избавлялись от своих недугов. Вскоре к гробнице Евдокима нескончаемой очередью потянулись толпы страждущих. С тех самых пор о нём идёт слава по всему миру. К святому Евдокиму обращаются с просьбами об излечении от болезней, а также о защите близких, любимых людей. Антон Мамон Экстрасенс, писатель

Кто такой святой Евдоким и чем он прославился

Евдоким Каппадокиянин помогает в семейных делах всем просящим. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Евдоким Каппадокиянин является греческим святым и считается покровителем семьи и дома, хотя сам он никогда не был женат и даже не общался с женщинами, кроме своей матери. Чаще всего у святого просят семейного благополучия, и он всегда помогает.

Евдоким родился в небедной, но честной и верующей православной семье. Он с детства отличался живым умом и сострадающим сердцем. Родные прочили ему успех, но парень довольно рано понял, что единственное его предназначение — служение Богу. Евдоким принял обет безбрачия и до последнего своего дня держал себя в строгости. Его жизнь оказалась недолгой, Евдоким умер в возрасте Христа, в тридцать три года, но запомнился окружающим как выдающийся деятель духовенства своего времени. Антон Мамон Экстрасенс, писатель

Что можно делать в православный праздник 13 августа

В день памяти святого Евдокима Каппадокиянина принято устраивать шумные гуляния. Фото © Shutterstock / FOTODOM/alexkich

Как правило, во время церковных праздников не принято устраивать шумных гуляний и пышных торжеств. Обычно святых почитают походом в храм и молитвой, но 13 августа точно отличается от привычных церковных праздников. В этот день православные верующие считают своим долгом погулять "на славу".

Идеальным времяпрепровождением в эту дату считались народные гуляния с пиршествами, танцами и песнями. Кроме того, в этот день каждый одинокий человек старался найти себе пару, ведь считалось, что подобный союз будет крепким, счастливым и долговечным. Вероятно, по этой же причине именно 13 августа многие пары праздновали свадьбы, уповая на милость святого Евдокима и рассчитывая на его покровительство. Антон Мамон Экстрасенс, писатель

Евдокимов день 2024: запреты на 13 августа

В Евдокимов день существует не так уж много ограничений и запретов. Главное, что нельзя делать, — убирать в доме, однако работа в поле считалась благоприятным занятием. Помимо уборки, в этот день ни в коем случае нельзя ссориться с родными и близкими, чтобы не расстраивать святого.

Приметы на Евдокимов день

Приметы 13 августа: в Евдокимов день каждый может найти вторую половинку. Фото © Shutterstock / FOTODOM/ PeopleImages.com — Yuri A

В Евдокимов день все молодые люди стремились найти себе пару, считалось, что именно 13 августа святой благословляет всех на счастливую семейную жизнь. Старшее же поколение занималось сбором урожая. Мужчины проверяли оборудование и инструменты. Считается, что в этот праздник нужно много работать, чтобы зимой не голодать. Особое внимание уделялось погоде: если пчёлы роем летели в поле — будет ясная погода, сильный ветер — к ненастью, а туман — к грибному урожаю.