Эти 5 фраз запрещено говорить мужу даже в гневе, иначе развод и девичья фамилия

Если сто раз повторять одно и то же, но не получать никаких действий со стороны супруга, редко какая женщина не разозлится. А когда терпение у представительниц прекрасного пола кончается, то в ход идут самые колкие и жестокие фразы. Однако есть и те, что находятся в негласном стоп-листе. Услышав их, мужчина может не просто почувствовать укол и уронить самооценку, но и задуматься над разводом. Какие фразы даже в сильном гневе нельзя говорить супругу, если не хотите в ближайшее время оказаться в руках с заявлением о расторжении брака.

"Ты такой же, как твоя мать"

Какие фразы способны разрушить ваш брак. Фото © Shutterstock / FOTODOM / BearFotos

Важно осознавать, что мать играет ключевую роль в жизни любого мужчины. Это следует учитывать при построении ваших отношений с ним. Психологи настоятельно рекомендуют не вступать в конкуренцию со свекровью, так как это обычно ведёт к неудаче. Даже если у вас есть негативные чувства к ней, лучше избегать обсуждения его матери в плохом свете. Вместо этого стоит сосредоточиться на создании положительного и уважительного взаимодействия, что поможет укрепить ваши отношения.

2. "Лучше бы я не выходила за тебя замуж"

Эти слова чаще всего произносятся с яркой злостью, словно проклятие, которое проникает в самую душу мужчины. После такой фразы ваши отношения и совместная жизнь уже не будут прежними. Это похоже на то, как взять серп и ударить по его самому больному месту. Женщины наивно полагают, что такой фразой заставят мужчин стремительно добиваться успеха, менять жизнь и развиваться как личность. Но происходит обычно всё с точностью до наоборот. Мужчины теряют веру в свою вторую половинку, опускают руки и даже уходят из отношений. Потому что такие слова — это самое жестокое и бессердечное, что может сказать жена любимому мужу.

3. "Ведёшь себя как девочка"

Оскорбления, манипуляции и абьюз: какие фразы нельзя говорить мужчинам. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Roman Kosolapov

"Чё ты как баба", "Ты не мужчина, а просто название", "Ведёшь себя как девчонка" — эти и подобные слова могут сильно ранить любого мужчину. Более сильные личности просто проигнорируют эти колкие фразы, соберут вещи и уйдут независимо от того, произойдёт это после первого или десятого раза. Мужчины с более тонкой душевной организацией начнут защищаться и могут ответить даже в очень агрессивной форме, пытаясь отстаивать своё мужское достоинство. В любом случае такие слова не останутся без реакции. Поэтому лучше их не использовать.

4. "Я связалась с неудачником!"

Эта и подобные фразы могут быть очень разрушительными для отношений. Если вы правда так думаете про своего партнёра, зачем остаётесь с ним в браке? Многие психологи посчитали бы, что такими словами женщина пытается самоутвердиться за счёт супруга, принижая его достоинство и заставляя чувствовать себя ничтожным. Если во время ссоры вы часто говорите или слышите такие слова, то знайте, что такие отношения явно нездоровы. Они могут привести к большим страданиям как для вас, так и для вашего партнёра. Задумайтесь: стоит ли продолжать мучить себя и другого человека или стоит поискать здоровые отношения, где оба партнёра чувствуют себя ценными и уважаемыми.

5. "Вот ничего не можешь нормально сделать"

После этих слов любой мужчина вас бросит. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Hryshchyshen Serhii