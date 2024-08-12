Ни шагу без человека: 6 пород собак, которые не переносят одиночества Степень обожания собакой своего человека определяется комплексом биологических и поведенческих факторов. Но давно уже известны мохнатики, кто и шагу ступить без хозяина не может. Если хотите себе верного друга и личный хвостик, заводите представителей этих пород собак. 12 августа, 13:30 Какие породы собак обожают людей и жить не могут без своего хозяина. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Prostock-studio

Многих интересует вопрос: почему некоторые породы собак самостоятельные, а другие не могут без хозяина? Как показывают история и наблюдения заводчиков, есть хвостатые, выведенные для охраны, охоты или заточенные под контроль пастбища. Такие собаки изначально более самостоятельные и независимые. Эти качества необходимы животному, чтобы действовать без постоянного контроля человека.

В то время как есть и другая сторона медали — декоративные породы собак или же собаки-компаньоны. Они, наоборот, были выведены для тесного общения с человеком, поэтому зачастую оказываются сильно привязаны к хозяину. А ещё представители этих пород невероятно тяжело переносят разлуку со своим человеком, поэтому оставлять их надолго нельзя. Что это за породы такие, рассказывает Life.ru.

Мопс: описание породы, характер и фото

Маленькие хвостики хозяев: Порода собак мопс. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Africa Studio

Мопсы — это как раз один из самых ярких примеров пород собак, которые сильно зависят от своего хозяина и не могут жить без постоянного общения с ним. Мопсы были выведены в Китае как декоративные и компаньонские собаки, предназначенные для тесного общения с человеком. Они не приспособлены к самостоятельной жизни и выполнению каких-либо рабочих функций.

Мопсы очень привязаны к своему хозяину, тревожно реагируют на его отсутствие и испытывают сильный стресс при разлуке. Представители этой породы собак отличаются повышенной эмоциональностью, неуверенностью и склонностью к тревожности без человека рядом. Мопсы требуют постоянного внимания, ласки и общения со стороны владельца. Они не способны долго находиться в одиночестве, из-за чего быстро впадают в депрессию и апатию без хозяина.

Неаполитанский мастиф: описание породы, характер и фото

Здоровяки с добрым сердцем — неаполитанский мастиф. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Valerie Berdinel

Неаполитанские мастифы были выведены как сторожевые и защитные собаки, а не как компаньоны. Изначально они предназначались для самостоятельного несения службы, а не для тесного взаимодействия с человеком. Представители породы неаполитанский мастиф отличаются независимым, уверенным и даже доминантным характером. Эти собаки не так эмоционально привязаны к хозяину, как некоторые другие породы.

Однако из-за их особенностей — проблемы с дыханием, глазами, суставами, излишек кожи, без должного ухода за которой в складках могут появиться паразиты, — становится понятно, что без человека рядом таким собакам обойтись никак.

Лабрадор-ретривер: описание породы, характер и фото

Ласковые и преданные своему хозяину: лабрадоры-ретриверы. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Olena Yakobchuk

Лабрадоры-ретриверы являются одной из самых популярных и любимых человеком пород собак. Поэтому мало кто знает, что они были выведены как охотничьи и рабочие, способные самостоятельно выполнять различные задачи. Они не были изначально предназначены только для компанейской роли или тесного взаимодействия с человеком. Однако из-за своего уравновешенного, дружелюбного и спокойного темперамента стали собаками-компаньонами.

Хотя лабрадоры любят общение с человеком, они не испытывают сильной тревоги и стресса при разлуке с хозяином. Представители этой породы собак обладают достаточным уровнем интеллекта, чтобы заботиться о себе и справляться с рядовыми бытовыми задачами. Однако быть рядом со своим человеком им нравится, поэтому зачастую лабрадоры оказываются ласковыми и преданными домашними питомцами.

Бишон-фризе: описание породы, характер и фото

Беззащитные и нуждающиеся в опеке человека бишон-фризе. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Didkovska Ilona

Бишон-фризе — это порода собак, которые действительно нуждаются в постоянном присутствии и внимании своего хозяина. Они были выведены как декоративные компаньоны, а не для выполнения каких-либо рабочих функций.

Собаки породы бишон-фризе отличаются очень ласковым, привязчивым и зависимым от хозяина характером. Они крайне эмоционально привязаны к владельцу и испытывают сильный стресс при разлуке с ним. Собаки этой породы нуждаются в постоянном общении, ласке и играх со своим хозяином. Без регулярного взаимодействия с человеком они становятся тревожными, апатичными и могут даже заболевать.

Чихуахуа: описание породы, характер и фото

Преданные, ласковые и безумно любящие хозяев чихуахуа. Фото © Freepik

Порода собак чихуахуа была выведена как декоративные компаньоны. С самого начала эти пушистики предназначались для тесного общения и взаимодействия с человеком. Собачки породы чихуахуа отличаются очень ласковым, преданным и зависимым от хозяина характером. Они крайне привязаны к своему владельцу и испытывают сильный стресс при разлуке с ним.

Чихуахуа — это очень маленькие и хрупкие собаки, которые не способны самостоятельно заботиться о себе. Они нуждаются в опеке и защите со стороны владельца. Без постоянного внимания и заботы со стороны хозяина они не могут полноценно существовать и быть здоровыми.

Левретка: описание породы, характер и фото

Порой вредная, но преданная хозяину и его семье итальянская борзая, или же левретка. Фото © wikipedia

Малая итальянская борзая, она же левретка, — это порода собак, которые хоть и отличаются независимым характером, но всё же не могут полностью обходиться без своего хозяина. Они были изначально выведены для охоты, а не в качестве домашних компаньонов. Но со временем стали популярны и как декоративные собаки, требующие внимания человека. Несмотря на независимость, левретки довольно сильно привязаны к своим владельцам. Они нуждаются в регулярном общении, ласке и физической активности со стороны хозяина.

Вот и получается, что есть некоторые породы собак, которые не могут полноценно существовать без постоянного внимания, ухода и общения со своим хозяином. Им необходимы сильная эмоциональная связь и регулярное взаимодействие с владельцем. Ранее Life.ru рассказывал про породу пушистых кошечек, которые тоже обожают людей.

Авторы Елизавета Терешкова