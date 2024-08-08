Всемирный день кошек 8 августа: 8 пород усатых, обожающих людей

8 августа — Всемирный день кошек. В этот день мы чествуем наших пушистых друзей, которые дарят нам столько радости. Сегодня мы расскажем о восьми породах кошек, которые особенно любят людей и делают наш мир немного лучше.

1. Рэгдолл: описание породы, характер и фото

Рэгдолл: Куклы в кошачьем мире. Фото © Wikipedia / BlackIceNRW

Рэгдоллы — ну просто куколки кошачьего мира! Эти кошки и получили своё название (ragdol в переводе с английского означает "тряпичная кукла") благодаря милой привычке расслабляться в руках человека. Они обожают сидеть на коленях и нежиться в объятиях хозяев. Котики породы рэгдолл очень дружелюбные и спокойные — идеально подходят для семей с детьми. Они также терпеливы и нежны, что делает их отличными компаньонами.

2. Мейн-кун: описание породы, характер и фото

Мейн-кун: Гиганты с добрым сердцем. Фото © Shutterstock / FOTODOM / photosbelkina

Мейн-куны — самые большие домашние кошки, но размер не делает их менее ласковыми. Эти хвостатые известны своим дружелюбным нравом и привязанностью к людям. Они любят участвовать в семейных делах и всегда рядом, будь то просмотр телевизора или семейный ужин. Мало того, кошки породы мейн-кун обожают ласку и будут счастливы проводить время с хозяевами, выпрашивая, чтобы их погладили по мягкой шёрстке.

3. Бирман: описание породы, характер и фото

Бирман: Аристократы с голубыми глазами. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Borkin Vadim

Бирманские кошки — это аристократы с голубыми глазами и шелковистой шерстью. Очень нежные и спокойные, что делает их отличными компаньонами. Кошки этой породы любят быть в центре внимания и легко ладят с детьми и другими животными. Как и все усатые в этом топ-листе, бирманские усатики обожают ласку и готовы дарить свою любовь всем членам семьи.

4. Сиамская кошка: описание породы, характер и фото

Сиамская кошка: Болтушки, любящие внимание. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Esin Deniz

Сиамские кошки — это настоящие болтушки. Они любят "разговаривать" со своими хозяевами и всегда стремятся быть в центре внимания. Представители этой породы требуют много внимания и активно участвуют в жизни своих людей. Сиамцы очень энергичные и любопытные, что делает их отличными напарниками для тех, кто любит активное общение с питомцами.

5. Скоттиш-фолд: описание породы, характер и фото

Скоттиш-фолд: Кошки с загнутыми ушами. Фото © Wikipedia / Mihai Matei

Скоттиш-фолды — пушистики с загнутыми ушами и большими круглыми глазами. Кошки этой породы обожают своих хозяев и не любят оставаться одни. Скоттиш-фолды очень ласковые и игривые, они всегда готовы к объятиям и семейным забавам. Их мягкий и нежный характер делает хвостатых этой породы отличными компаньонами как для взрослых людей, так и для малышей.

6. Персидская кошка: описание породы, характер и фото

Персидская кошка: Воплощение уюта. Фото © Shutterstock / FOTODOM / NattaPort

Персы — это воплощение спокойствия и уюта. Их длинная, густая шерсть требует регулярного ухода, что позволяет кошкам этой породы получать больше внимания от хозяев. Эти усатики любят спокойные занятия и с удовольствием проводят время на коленях у людей, наслаждаясь ласками и уютом. Персы идеальны для тех, кто ценит спокойствие и комфорт.

7. Корниш-рекс: описание породы, характер и фото

Корниш-рекс: Игруньи с волнистой шерстью. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Galina Zhilinskya

Корниш-рексы — энергичные и игривые кошки с уникальной волнистой шерстью. Они обожают внимание и активно участвуют в жизни своих хозяев. Всегда готовы к играм и с удовольствием проводят время с людьми, показывая свою привязанность. Кошки породы корниш-рекс любят быть в центре внимания и с радостью принимают участие во всех домашних делах.

8. Сфинкс: описание породы, характер и фото

Сфинкс: Ласковые бесшёрстные друзья. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Irina Kozorog

Сфинксы, несмотря на отсутствие шерсти, очень тёплые и ласковые существа. Они любят прижиматься к своим хозяевам, чтобы согреться и получить ласку. Кошки породы сфинкс всегда стремятся быть рядом с людьми и дарить им свою любовь. Они обожают человеческое внимание и всегда готовы быть в центре событий, что делает их идеальными компаньонами для тех, кто любит постоянное общение с питомцами.