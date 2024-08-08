В России вырос спрос на котонянь и котоситтеров

Спрос на работу с кошками в России за последние два года стремительно вырос. С начала января по начало августа 2024 года количество таких вакансий возросло на 57% по сравнению с 2022 годом и на 39% по сравнению с 2023 годом. В России появилось более 500 предложений на различные позиции, связанные с уходом за кошками, сообщает hh.ru. Со статистикой ознакомилась "Газета.ru".

В числе наиболее востребованных специалистов — ветеринары, грумеры и, конечно, котоняни. Эти работники берут на себя заботу о питомцах, будь то временный уход или регулярные визиты в отсутствие владельцев. Также активно растёт число вакансий для котоситтеров и сотрудников отелей для кошек. Только за текущий год открыто около 110 таких вакансий, что в два раза больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущих лет.

Средняя зарплата котоситтеров и работников кошачьих отелей выросла до 38 тысяч рублей в месяц — по сравнению с 30 тысячами год назад. Ожидается, что уровень заработка зависит от объёма работы и количества заказов. Основные требования к кандидатам включают любовь к кошкам, ответственность и опыт в их содержании. Котоняни должны будут заботиться о питомцах, играть с ними, кормить по рекомендациям владельцев и отправлять отчёты в формате фото и видео.

К слову, 8 августа отмечается День кошек по всему миру.