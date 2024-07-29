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29 июля, 09:37

В Хакасии объявился неуловимый краснокнижный манул, которого считали исчезнувшим навсегда

Краснокнижного манула поймала фотоловушка в заповеднике "Хакасский"

Манул – исчезающий вид кошек, занесённый в Международную Красную книгу, в Международную Конвенцию CITES и Красную книгу Российской Федерации (3 категория (редкий в ареале своего обитания)). Обложка © Telegram / Новосибирский зоопарк

Манул – исчезающий вид кошек, занесённый в Международную Красную книгу, в Международную Конвенцию CITES и Красную книгу Российской Федерации (3 категория (редкий в ареале своего обитания)). Обложка © Telegram / Новосибирский зоопарк

В Хакасском государственном природном биосферном заповеднике обнаружили считавшегося исчезнувшим в регионе краснокнижного манула. О находке сообщил директор учреждения Виктор Непомнящий.

"Мы совершенно точно, в третий раз, подтвердили существование у нас кота манула в Республике Хакасия, который ранее считался исчезнувшим", — сказал он в беседе с РИА "Новости"

Как отметил директор заповедника, зверя поймала фотоловушка, и это огромная удача, что пушистик попался на глаза учёных. Теперь сотрудники заказника будут добиваться изменения в Красную книгу Республики Хакасия об замене статуса с "вероятно исчезнувшего" вида на "крайне редкий".

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Ранее Life.ru рассказывал, что в Новосибирском зоопарке родилось 12 котят манула. Малыши появились на свет в апреле, а сейчас им уже больше месяца — поэтому пришло время первых осторожных прогулок.

Александра Мышляева
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