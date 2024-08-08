Дачникам назвали способ уменьшить налоги на баню

У дачников есть способ уменьшить свои налоги. Для этого необходимо установить на участке вместо капитальной бани мобильную баню-бочку. У такого объекта нет фундамента, а также она легко перемещается, рассказал председатель Комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (КПРФ).

"Так, собственник земельного участка обязан уплачивать налог на имущество физических лиц за баню, сарай, туалет или иное аналогичное сооружение в следующих случаях... Постройка имеет признаки капитального строения (наличие фундамента) и зарегистрирована в установленном законом порядке в Росреестре", — объяснил Гаврилов в беседе с РИА "Новости".

Заплатить налог всё же надо, если площадь строения превышает 50 квадратных метров и если на участке уже есть другая хозяйственная постройка. Если же объект будут использовать в предпринимательских целях, например для оказания услуг или сдачи в аренду, к нему применяет повышенную налоговую ставку. Тем, кто хочет минимизировать налоговую нагрузку, депутат посоветовал обратить внимание на возможность установки некапитальных конструкций.

"Например, вместо капитальной бани можно установить мобильную баню-бочку, которая не имеет фундамента и легко перемещается. Аналогично сарай или хозяйственную постройку можно сделать разборными или установить на временное основание", — рассказал Гаврилов.

Данный способ поможет пользоваться необходимыми объектами на участке, не увеличивая при этом налоговое бремя. Но главное — чтобы данные решения соответствовали всем нормам безопасности и не нарушали правила землепользования и застройки.