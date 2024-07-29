Юрист назвал растения, за выращивание которых дачникам грозит штраф

Владельцев земельных участков могут оштрафовать на 300-500 рублей, если их огород зарос мятой полевой или другими сорняками. При этом за выращивание растений, содержащих наркотические вещества, предусмотрена уголовная ответственность. Об этом рассказал в беседе с РБК юрист Артём Грицюк.

По его словам, причиной для возбуждения уголовного дела может стать выращивание голубого лотоса, ипомеи трёхцветной, кактусов, с мескалином в составе, шалфея предсказателей, розы гавайской, кокаинового куста, конопли, мака снотворного, мимозы хостилис, а также грибов, содержащих псилоцибин или псилоцин.

Наличие таких растений на участке может караться административным штрафов в размере от 3 до 5 тысяч рублей, либо арестом на 15 суток. Для юрлиц штрафы составляют от 100 до 300 тысяч рублей. При этом уголовная ответственность будет грозить за выращивание множества кустов.

"Например, при культивации шалфея предсказателей крупным размером будет считаться 10 растений, а особо крупным — 100. Конопли — крупным 20 растений, а особо крупным — 330", — пояснил эксперт.

Среди сорняков, за культивирование которых предусмотрены штрафы, доцент департамента международного и публичного права Финансового университета при правительстве Игорь Семёновский выделил мяту полевую, борщевик Сосновского, тысячелистник обыкновенный, хвощ полевой и другие.

Вместе с тем к уголовной или административной ответственности привлекают только тогда, когда есть доказательства прямого умысла. Иными словами, наказания не применяются, если растение выросло на участке само. Однако, по словам юриста, собственник заброшенного участка может быть привлечён к ответственности даже в таком случае.