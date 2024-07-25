Могут быть галлюцинации: Дачникам объяснили, почему следует воздержаться от выращивания шалфея и мяты

В России запрещено выращивать шалфей предсказателей и полевую мяту, так как оба растения способны плохо влиять на здоровье человека. Какие именно опасности поджидают дачников, объяснила в беседе с Life.ru преподаватель кафедры методики преподавания факультета естественных наук Государственного университета просвещения Марина Татаренко.

"Шалфей предсказателей (Salvia divinorum) содержит сальвинорин А — психоактивное вещество, которое может вызывать галлюцинации. Мята полевая (Méntha arvénsis) используется в кулинарии и медицине, но её употребление в больших дозах может вызвать аллергические реакции и проблемы с желудочно-кишечным трактом", — пояснила эксперт.

Кроме того, мята полевая способна негативно влиять на артериальное давление и сердечный ритм, что может привести даже к летальному исходу, уточнила собеседница Life.ru. Эксперт посоветовала дачникам и садоводам воздержаться от выращивания этих растений на участках.

Вместо этого лучше заняться посадками безопасных альтернатив — шалфея лекарственного, который используется в кулинарии и медицине, но не опасен для здоровья человека. Также, по словам Татаренко, на даче или в саду можно вырастить мяту перечную. Это растение имеет массу положительных свойств, оно полностью безопасно для выращивания на приусадебных участках.