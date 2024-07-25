Дачникам грозит штраф до 300 тысяч рублей за выращивание шалфея и мяты

Дачникам, выращивающих на своих участках полевую мяту и шалфей, грозит уголовная ответственность или штраф до 300 тысяч рублей. Об этом рассказала старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Чирикова в беседе с РИА "Новости".

"За психотропные и наркотические растения штраф может быть до 300 тысяч рублей или даже лишение свободы сроком до двух лет. В этот перечень входят шалфей предсказателей, мята полевая, борщевик Сосновского, мак-самосейка и снотворный, психотрия зелёная, овёс пустой, конопля, кокаиновый куст, волчеягодник смертельный", — рассказала Чирикова.

В "чёрный список" попадают также все псилоцибиновые грибы и ипомея трёхцветная. Эти культуры также подлежат особому контролю. С полным списком можно ознакомиться в постановлении Правительства РФ "Об утверждении перечня растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества"