Дачникам грозит штраф до 300 тысяч рублей за выращивание шалфея и мяты
Эксперт Чирикова: За выращивание шалфея и мяты на даче грозит уголовное наказание
Дачникам, выращивающих на своих участках полевую мяту и шалфей, грозит уголовная ответственность или штраф до 300 тысяч рублей. Об этом рассказала старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Чирикова в беседе с РИА "Новости".
"За психотропные и наркотические растения штраф может быть до 300 тысяч рублей или даже лишение свободы сроком до двух лет. В этот перечень входят шалфей предсказателей, мята полевая, борщевик Сосновского, мак-самосейка и снотворный, психотрия зелёная, овёс пустой, конопля, кокаиновый куст, волчеягодник смертельный", — рассказала Чирикова.
В "чёрный список" попадают также все псилоцибиновые грибы и ипомея трёхцветная. Эти культуры также подлежат особому контролю. С полным списком можно ознакомиться в постановлении Правительства РФ "Об утверждении перечня растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества"
Ранее Life.ru рассказывал, что каждый дачник несёт перед соседями и государством ответственность за состояние своего участка и обеспечение порядка на нём. За неудаление наркотических дикоросов с участка предполагается наказание штрафом.
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