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25 июля, 08:24

Дачникам грозит штраф до 300 тысяч рублей за выращивание шалфея и мяты

Эксперт Чирикова: За выращивание шалфея и мяты на даче грозит уголовное наказание

Дачникам, выращивающих на своих участках полевую мяту и шалфей, грозит уголовная ответственность или штраф до 300 тысяч рублей. Об этом рассказала старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Чирикова в беседе с РИА "Новости".

"За психотропные и наркотические растения штраф может быть до 300 тысяч рублей или даже лишение свободы сроком до двух лет. В этот перечень входят шалфей предсказателей, мята полевая, борщевик Сосновского, мак-самосейка и снотворный, психотрия зелёная, овёс пустой, конопля, кокаиновый куст, волчеягодник смертельный", — рассказала Чирикова.

В "чёрный список" попадают также все псилоцибиновые грибы и ипомея трёхцветная. Эти культуры также подлежат особому контролю. С полным списком можно ознакомиться в постановлении Правительства РФ "Об утверждении перечня растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества"

Дачникам рассказали, за что можно схлопотать штраф или даже срок
Дачникам рассказали, за что можно схлопотать штраф или даже срок

Ранее Life.ru рассказывал, что каждый дачник несёт перед соседями и государством ответственность за состояние своего участка и обеспечение порядка на нём. За неудаление наркотических дикоросов с участка предполагается наказание штрафом.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Kabar

Николай Рюмин
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