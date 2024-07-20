Дачникам рассказали, за что можно схлопотать штраф или даже срок

Дачная жизнь подразумевает соблюдение целого ряда юридических тонкостей, и некоторые из них часто становятся причиной конфликтов с соседями, штрафов и даже уголовной ответственности. О том, как приобщиться к огородной жизни и не пожалеть, рассказал юрист, специалист компании "Консул" Евгений Квасов.

По словам эксперта, чаще всего ссоры с другими дачниками возникают из-за неправильно установленного забора, а точнее, его смещения на чужой участок. Решить проблему можно просто и без нервов: достаточно пожаловаться на самозахват земли в Росреестр, подкрепив заявление правоустанавливающими документами. Кроме того, участок должен быть размежёван по правилам.

"Если ранее этого не было сделано, то следует обратиться к кадастровому инженеру для установления границ участка... В заявлении следует указать адрес участка, его кадастровый номер и суть проблемы. За самозахват земли предусмотрен штраф в размере от 1 до 1,5% от кадастровой стоимости участка, но не менее пяти тысяч рублей", — сказал собеседник RT.

Кроме того, штраф можно схлопотать за нарушение строительных норм и правил, для физических лиц он составит максимум две тысячи рублей, а для юридических — 200 тысяч. Другая возможность заиметь проблемы — неправильно установленный уличный туалет.

По словам юриста, туалет должен стоять на расстоянии не менее восьми метров от колодца, 12 метров — от других построек и двух метров — от забора. Внутри необходимо установить герметичный бак. Штраф может составить три-пять тысяч рублей.

Также ответственность, причём куда более серьёзная, может грозить за выращивание без цели сбыта растений из списка наркотических средств. Например, марихуаны или опийного мака.

"Законодательство чётко регулирует оборот этих растений, их незаконное выращивание может привести к серьёзным юридическим последствиям, включая даже уголовную ответственность", — предупредил юрист.