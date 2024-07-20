Дом, дача и пляж: Опрос показал, как изменились отпускные предпочтения россиян

В 2024 году россияне заметно изменили свои отпускные предпочтения. Исследование Аналитического центра НАФИ, которое есть в распоряжении Life.ru, показало, что они стали чаще выбирать неактивный и спокойный отдых.

На первом месте остался пляжный отдых, который предпочли 46% опрошенных. Второе место занял отдых дома (45%), а третье — поездки на дачу (42%).

Изучение рекреационных предпочтений НАФИ ведёт с 2013 года. За эти 11 лет наблюдений пляжный отдых, отдых на даче и дома всегда были в топе. В этом году познавательный туризм и санаторное лечение утратили свои позиции. Так, интерес к санаторному лечению упал с 23 до 17% за последний год. При этом наблюдается тенденция к росту домашнего отдыха: за 12 месяцев доля тех, кто предпочитает проводить отпуск дома, выросла с 42 до 45%.

Среди различных групп населения предпочтения также различаются. Молодёжь и мужчины чаще выбирают активный отдых, женщины — познавательный и отдых в пансионатах. Россияне старшего возраста предпочитают дачу или санаторное лечение, а те, кто без высшего образования и с низким уровнем дохода, любят проводить отпуск дома.

"Россияне всё чаще выбирают отдых в своём регионе, что создаёт возможности для развития локального туризма. Это шанс заново познакомить россиян с родными местами, развивать инфраструктуру и предлагать новые форматы отдыха", — отмечает директор стратегических проектов НАФИ Ирина Гильдебрандт.