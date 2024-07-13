Усталость как рукой снимет: Россиянам раскрыли секрет идеального отдыха за короткий срок
Психолог Бекетов: Провести отпуск эффективно и полноценно помогут 6 принципов
Соблюдение принципов DRAMMA позволит читателям Life.ru отдохнуть эффективно. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Perfect Wave
Концепция идеального отдыха, основанная на модели DRAMMA, предлагает несколько ключевых принципов, которые помогут максимально эффективно провести отпуск. Этими принципами поделился психолог Владимир Бекетов с kp.ru.
Дистанцирование
Для полноценного отдыха рекомендуется отделиться от рабочей среды и контактов, связанных с работой. Это включает смену места пребывания и полное прекращение общения по рабочим вопросам.
Расслабление
Релаксация включает отказ от гаджетов и соцсетей. Нужно сосредоточиться на природе и физическом отдыхе. Это способствует восстановлению и улучшению психического состояния.
Автономность
Важно находить время для одиночества и самостоятельного выбора занятий. Это способствует лучшему восстановлению и укреплению личной независимости.
Мастерство
На отпуске рекомендуется изучать что-то новое, приобретать навыки, которые будут способствовать не только отдыху, но и личностному развитию.
Смысл
Получение новой информации и восприятие окружающего мира через экскурсии, чтение книг и участие в образовательных мероприятиях.
Аффилиация
Поддержание социальных связей и общение с близкими, что способствует укреплению психического здоровья и улучшению общего самочувствия.
По словам психолога, эти принципы не только помогут сделать отпуск приятным и плодотворным, но и обеспечат более качественное восстановление после него.
Ранее психолог выявила три основные ошибки, которые могут превратить семейный отпуск в настоящий кошмар. Основными рекомендациями специалиста стали детальное обсуждение желаний каждого члена семьи и разработка общего плана развлечений, учитывающего индивидуальные предпочтения. Она также подчеркнула важность выделения личного пространства для каждого члена семьи, чтобы избежать напряжённости и конфликтов во время отпуска.