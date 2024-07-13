Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 июля, 03:38

Усталость как рукой снимет: Россиянам раскрыли секрет идеального отдыха за короткий срок

Психолог Бекетов: Провести отпуск эффективно и полноценно помогут 6 принципов

Соблюдение принципов DRAMMA позволит читателям Life.ru отдохнуть эффективно. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Perfect Wave

Соблюдение принципов DRAMMA позволит читателям Life.ru отдохнуть эффективно. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Perfect Wave

Концепция идеального отдыха, основанная на модели DRAMMA, предлагает несколько ключевых принципов, которые помогут максимально эффективно провести отпуск. Этими принципами поделился психолог Владимир Бекетов с kp.ru.

Дистанцирование

Для полноценного отдыха рекомендуется отделиться от рабочей среды и контактов, связанных с работой. Это включает смену места пребывания и полное прекращение общения по рабочим вопросам.

Расслабление

Релаксация включает отказ от гаджетов и соцсетей. Нужно сосредоточиться на природе и физическом отдыхе. Это способствует восстановлению и улучшению психического состояния.

Автономность

Важно находить время для одиночества и самостоятельного выбора занятий. Это способствует лучшему восстановлению и укреплению личной независимости.

Мастерство

На отпуске рекомендуется изучать что-то новое, приобретать навыки, которые будут способствовать не только отдыху, но и личностному развитию.

Смысл

Получение новой информации и восприятие окружающего мира через экскурсии, чтение книг и участие в образовательных мероприятиях.

Аффилиация

Поддержание социальных связей и общение с близкими, что способствует укреплению психического здоровья и улучшению общего самочувствия.

По словам психолога, эти принципы не только помогут сделать отпуск приятным и плодотворным, но и обеспечат более качественное восстановление после него.

Психолог назвала эффективный способ борьбы с раздражительностью на фоне жары
Психолог назвала эффективный способ борьбы с раздражительностью на фоне жары

Ранее психолог выявила три основные ошибки, которые могут превратить семейный отпуск в настоящий кошмар. Основными рекомендациями специалиста стали детальное обсуждение желаний каждого члена семьи и разработка общего плана развлечений, учитывающего индивидуальные предпочтения. Она также подчеркнула важность выделения личного пространства для каждого члена семьи, чтобы избежать напряжённости и конфликтов во время отпуска.

Кирилл Сосновских
  • Новости
  • Лайфхаки
  • Интересное
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров