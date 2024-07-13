Усталость как рукой снимет: Россиянам раскрыли секрет идеального отдыха за короткий срок

Концепция идеального отдыха, основанная на модели DRAMMA, предлагает несколько ключевых принципов, которые помогут максимально эффективно провести отпуск. Этими принципами поделился психолог Владимир Бекетов с kp.ru.

Дистанцирование

Для полноценного отдыха рекомендуется отделиться от рабочей среды и контактов, связанных с работой. Это включает смену места пребывания и полное прекращение общения по рабочим вопросам.

Расслабление

Релаксация включает отказ от гаджетов и соцсетей. Нужно сосредоточиться на природе и физическом отдыхе. Это способствует восстановлению и улучшению психического состояния.

Автономность

Важно находить время для одиночества и самостоятельного выбора занятий. Это способствует лучшему восстановлению и укреплению личной независимости.

Мастерство

На отпуске рекомендуется изучать что-то новое, приобретать навыки, которые будут способствовать не только отдыху, но и личностному развитию.

Смысл

Получение новой информации и восприятие окружающего мира через экскурсии, чтение книг и участие в образовательных мероприятиях.

Аффилиация

Поддержание социальных связей и общение с близкими, что способствует укреплению психического здоровья и улучшению общего самочувствия.

По словам психолога, эти принципы не только помогут сделать отпуск приятным и плодотворным, но и обеспечат более качественное восстановление после него.