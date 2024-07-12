Психолог назвала эффективный способ борьбы с раздражительностью на фоне жары

Многие отмечают у себя раздражительность и беспричинно плохое настроение в период особенно жаркой погоды. Нервозность и усталость становятся постоянными спутниками, мешая привычному образу жизни. Охладить пыл и избавиться от внутреннего напряжения помогут несложные советы. О них рассказала специалист Московской службы психологической помощи Екатерина Игонина.

Игонина подчеркнула, что из-за жары может болеть голова, часто мучает жажда, да и в целом человек выматывается и быстрее устаёт. Всё это нам не нравится. И в психологическом плане может сильно раздражать, а также сказываться на работоспособности.

Справиться с плохим настроением помогут позитивное мышление и баланс между работой и отдыхом. Психолог рекомендовала проводить больше времени на свежем воздухе (главное — не под прямыми солнечными лучами), а также грамотно планировать время.

"Если в обычные дни можно работать по два-три часа за компьютером без остановки, то в жару нужно делать перерывы гораздо чаще. Каждый должен решать сам, когда отрываться от монитора. Хоть каждые 15–20 минут", — рассказала специалист в беседе с каналом "Москва 24".

Специалист посоветовала в момент особенно сильной грусти умыться холодной водой и сделать дыхательную гимнастику. Также эффективным средством будет небольшая медитация для отвлечения от негативных мыслей. При возможности лучше уединиться в прохладной комнате с кондиционером и представить нечто приятное — морское побережье или прохладную ванну.

Также важно следить за питанием. Психолог порекомендовала ограничить в рационе жирную и сладкую пищу, минимизировать потребление кофе и энергетиков. И, напротив, добавить больше салатов и летних супов. Кроме того, отказаться от изнурительных физических нагрузок и всегда помнить о соблюдении водного баланса, так как в жару риск заработать обезвоживание повышается кратно.