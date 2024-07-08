Как уберечь стариков от аномальной жары: 6 лайфхаков, спасающих жизни

Не просто так 2024 год Дракона называют кармическим. Помимо того, что все получают по заслугам, погода тоже стала тем ещё испытанием. Когда на вашей памяти в Москве было +35 градусов? А теперь представьте, как тяжело переносить аномальную жару пожилым людям. Отметки на столбиках термометров снова стремительно ползут вверх. Как помочь старикам летом — и спасти их от жары?

Чтобы рассказать вам действительно полезные и рабочие лайфхаки, как защитить пожилых родственников от жары, Life.ru поговорил с Владимиром Сапрыкиным — профессором кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний Государственного университета просвещения.

Как спасти стариков от жары: 6 рабочих лайфхаков. Фото © Shutterstock / FOTODOM / LightField Studios

Со слов эксперта, пожилым людям, особенно с сердечной недостаточностью или фоновыми сердечными заболеваниями, в сильную жару надо находиться в помещениях — желательно со включённым кондиционером или вентилятором. "Но учитывайте, что иммунитет у пожилых людей снижен, поэтому, спасая их от жары, нужно смотреть, чтобы они не простудились. Не понижайте температуру в помещении слишком сильно, следите, чтобы пожилой человек не находился в зоне прямого потока воздуха", — предостерегает профессор.

Если нет кондиционера или вентилятора, необходимо использовать другие способы понизить температуру тела. Например, взять простыню, намочить и повесить в комнате: пока вода испаряется, она забирает окружающее тепло.

Эксперт делится ещё одним спасительным лайфхаком: можно принять ванну с прохладной водой (градусов 25) или устроить влажные обтирания или обёртывания влажной простынёй. "Человек будет нагревать, испарять влагу — и терять излишнее тепло", — советует эксперт.



Если стало нехорошо в публичном месте, подойдут обтирания лица, шеи. Опять же, полотенце, салфетка или простыня должны быть комфортной комнатной температуры — не менее 22 градусов. Если из-за жары появилась головная боль, можно приложить к затылку холод.

Врач рассказал, как ухаживать за стариками, когда за окном +30 градусов жары. Фото © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Если совсем жарко, как рассказывает профессор Владимир Сапрыкин, можно также взять пустые пластиковые бутылки, наполнить водой, охладить (но не замораживать) в холодильнике. Затем прохладную тару замотать в ткань, чтобы избежать локального переохлаждения, и лечь в постель, закрывшись покрывалом и положив бутылки по бокам с разных сторон для охлаждения.