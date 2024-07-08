Тест: Угадай регион по блюду — если пробовали хотя бы 5/7, получаете статус гурмана
Выставка "Россия" на ВДНХ закрывается сегодня. Чтобы подвести итоги, предлагаем отправиться в гастрономическое путешествие по уголкам нашей страны. Каждый регион использует готовку, прославляя свои историю и культуру. Насколько хорошо вы знаете вкусовые традиции страны?
Сегодня, 8 июля 2024 года, закрывается Международная выставка-форум "Россия". На территории ВДНХ гости могли насладиться культурно-развлекательной программой, прославляющей нашу страну от Петропавловска-Камчатского до Калининграда.
Помимо прочего, в России ярко выражено гастрономическое разнообразие. Кулинарный ландшафт, охватывающий одиннадцать часовых поясов и множество этнических групп, представляет собой яркую мозаику вкусов и традиций. От пикантной кавказской выпечки до острых ферментированных заготовок Сибири — российская кухня отражает огромное культурное разнообразие страны. Теперь пришло время проверить ваши знания о блюдах регионов России — сможете ли вы догадаться об их происхождении? Бросьте вызов своему кругозору и вкусовым рецепторам!
Являетесь ли вы опытным гурманом или просто интересуетесь блюдами разных регионов — мимо этих рецептов точно не сможете пройти. Life.ru рассказал, как сделать четыре простых, но полезных постных блюда. А если хотите вернуться в прошлое и попробовать что-то из детства, скорее записывайте эти вкусные рецепты советской ухи.