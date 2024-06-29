Вкусно кушать и не нарушать: Названы рецепты простых, но полезных блюд на время Петрова поста
Regions публикует рецепты простых и вкусных блюд для Петрова поста
На следующей неделе православных христиан ждёт Петров пост. Это не повод ограничивать себя во вкусной еде. Интернет-издание Regions опубликовало рецепты самых простых и питательных постных кулинарных шедевров.
Летние щи
Для их приготовления необходимо 500 г картофеля, 500 г капусты, 200 г помидоров, 200 г моркови, 15 г петрушки, 75 г репчатого лука, укроп и петрушка. Очищенную морковь и зелень нужно кинуть в кипящую воду. Далее — добавить в овощной бульон целые картофелины. Посолить суп по вкусу. Перед употреблением положить в кастрюлю порезанные на дольки помидоры и дать блюду закипеть.
Оладьи из грибов
Для приготовления грибных оладий необходимо: 500 г картофеля, 250 г грибов, растительное масло и соль. Очищенный картофель нужно натереть на тёрке, а грибы мелко нарезать. Перемешать ингредиенты, чтобы получилась единая масса. Добавить соль по вкусу. Затем оладьи обжарить с двух сторон на растительном масле.
Постные блины
Для их приготовления понадобятся: стакан воды и муки, четыре ложки сахара, две столовые ложки растительного масла, одна чайная ложка соды и 0,5 чайной ложки соли. В просеянную муку нужно влить воду, помешивая массу. Далее ввести в тесто сахар, соль, масло и соду в самом конце. Когда в тесте появятся пузырьки, нужно обжарить блины на сковороде. Тонкими их делать не стоит, так как без яиц тесто может быть не эластичным.
Салат с шампиньонами и овощами
Ингредиенты: 3-4 картофелины, 150 г свежих шампиньонов, одна луковица, 100 г квашеной капусты, одна столовая ложка столового уксуса и одна чайная ложка сахара. Картофель отварить и нарезать на ломтики, затем соединить с квашеной капустой и нарезанными грибами и луком. Заправить блюдо можно растительным маслом с уксусом сахаром и солью.
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