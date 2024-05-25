Курятина и квас: Назван рецепт самой полезной окрошки
Диетолог Бобровский: Курятина и квас в окрошке полезнее колбасы и майонеза
Ничто не украшает знойный летний день лучше, чем прохладная витаминная окрошка. Впрочем, не все рецепты этого традиционного русского блюда одинаково полезны. Наилучшую комбинацию продуктов для супа назвал диетолог Андрей Бобровский.
Эксперт в области правильного питания напомнил, что многие россияне привыкли готовить окрошку с варёной колбасой. Однако если заменить этот ингредиент на куриную грудку, то блюдо получится гораздо более диетическим и питательным.
"Некоторые рецепты подразумевают майонез в большом количестве, они менее полезны, чем на том же квасе и кефире, но в целом это всё-таки диетическое блюдо и её непросто чем-то испортить", — рассказал Бобровский РИА "ФедералПресс".
Несмотря на полезный состав окрошки, некоторым лучше отказаться от её употребления. Холодный суп противопоказан людям с гастритом и другими заболеваниями органов пищеварения. А у пожилых традиционное летнее угощение может вызвать вздутие, диарею и запоры.
АГН "Москва" / Пелагия Тихонова