Курятина и квас: Назван рецепт самой полезной окрошки

Ничто не украшает знойный летний день лучше, чем прохладная витаминная окрошка. Впрочем, не все рецепты этого традиционного русского блюда одинаково полезны. Наилучшую комбинацию продуктов для супа назвал диетолог Андрей Бобровский.

Эксперт в области правильного питания напомнил, что многие россияне привыкли готовить окрошку с варёной колбасой. Однако если заменить этот ингредиент на куриную грудку, то блюдо получится гораздо более диетическим и питательным.