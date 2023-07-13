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13 июля, 11:42

Диетолог раскрыла, в каких случаях холодная окрошка в жаркий день принесёт лишь страдания

Диетолог Лушникова предостерегла от употребления окрошки при гастрите

<p>Страдающий гастритом мужчина не прочитал нашу заметку и собирается есть окрошку, не представляя, какие последствия ему могут грозить. Обложка © Shutterstock</p>

Страдающий гастритом мужчина не прочитал нашу заметку и собирается есть окрошку, не представляя, какие последствия ему могут грозить. Обложка © Shutterstock

Знойное и жаркое лето — самый лучший период для холодной окрошки, однако есть те, кому от употребления блюда лучше отказаться. Об этом рассказала диетолог Ольга Лушникова.

"Употребление в пищу холодных блюд может привести к нарушению желчеотделения, застою желчи, нарушению переваривания пищи (особенно жирной). Также может снижаться выработка гормона холецистокинина, который запускает работу всей пищеварительной системы и стимулирует выработку пищеварительных ферментов", — приводит её слова "Газета.ru".

Любителям окрошки на квасе может грозить вздутие, метеоризм и обострение воспалительных заболеваний ЖКТ. Более того, напиток не подходит детям и взрослым с нарушением углеводного обмена, в частности страдающим сахарным диабетом. Кстати, к нарушению стула могут привести в том числе редис, свежие огурцы, зелень в составе окрошки.

Окрошка — в принципе довольно агрессивное для желудка блюдо, которое противопоказано при обострении гастрита, гастродуоденита, панкреатита, холецистита, при язве желудка и двенадцатиперстной кишки, а также при заболеваниях печени, нарушении работы желчного пузыря, синдроме раздражённого кишечника, избыточном бактериальном росте и при мочекаменной болезни.

Названа неожиданная польза кваса для сердца и сосудов

Названа неожиданная польза кваса для сердца и сосудов

Кстати, ранее Лайф рассказывал о продукте, который может испортить окрошку. Его зачастую добавляют в летний суп, думая, что он придаст блюду вкус и некоторую пикантность, однако по факту благодаря ему лишь увеличивается количество насыщенных жиров.

Николь Вербер
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