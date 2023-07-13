Диетолог раскрыла, в каких случаях холодная окрошка в жаркий день принесёт лишь страдания

Знойное и жаркое лето — самый лучший период для холодной окрошки, однако есть те, кому от употребления блюда лучше отказаться. Об этом рассказала диетолог Ольга Лушникова.

"Употребление в пищу холодных блюд может привести к нарушению желчеотделения, застою желчи, нарушению переваривания пищи (особенно жирной). Также может снижаться выработка гормона холецистокинина, который запускает работу всей пищеварительной системы и стимулирует выработку пищеварительных ферментов", — приводит её слова "Газета.ru".

Любителям окрошки на квасе может грозить вздутие, метеоризм и обострение воспалительных заболеваний ЖКТ. Более того, напиток не подходит детям и взрослым с нарушением углеводного обмена, в частности страдающим сахарным диабетом. Кстати, к нарушению стула могут привести в том числе редис, свежие огурцы, зелень в составе окрошки.

Окрошка — в принципе довольно агрессивное для желудка блюдо, которое противопоказано при обострении гастрита, гастродуоденита, панкреатита, холецистита, при язве желудка и двенадцатиперстной кишки, а также при заболеваниях печени, нарушении работы желчного пузыря, синдроме раздражённого кишечника, избыточном бактериальном росте и при мочекаменной болезни.