Назван вредный продукт, портящий окрошку

Окрошка является отличным вариантом летнего супа, так как её состав разнообразен и содержит много необходимых для организма веществ — клетчатку, белки, сложные углеводы, витамины, минералы. Однако часто в неё добавляют вредные продукты, заявила врач-диетолог Наталья Круглова.

"Если добавить в окрошку колбасные изделия, это увеличит количество насыщенных жиров в блюде. Избыток насыщенных жиров в рационе — это фактор риска развития сердечно-сосудистых заболеваний", — пояснила Круглова в интервью радио Sputnik.

Специалист добавила, что частое употребление обработанного мяса, в том числе колбасы, увеличивает риск развития онкологии кишечника. Чтобы сделать окрошку полезной, Круглова советует вместо колбасы использовать отварную говядину или мясо птицы. Также полезнее заправлять окрошку не квасом, а кисломолочными напитками, а майонез заменить белым йогуртом или нежирной сметаной.