Назван вредный продукт, портящий окрошку
Диетолог Круглова: Колбасные изделия в окрошке повышают риск развития болезней
Окрошка является отличным вариантом летнего супа, так как её состав разнообразен и содержит много необходимых для организма веществ — клетчатку, белки, сложные углеводы, витамины, минералы. Однако часто в неё добавляют вредные продукты, заявила врач-диетолог Наталья Круглова.
"Если добавить в окрошку колбасные изделия, это увеличит количество насыщенных жиров в блюде. Избыток насыщенных жиров в рационе — это фактор риска развития сердечно-сосудистых заболеваний", — пояснила Круглова в интервью радио Sputnik.
Специалист добавила, что частое употребление обработанного мяса, в том числе колбасы, увеличивает риск развития онкологии кишечника. Чтобы сделать окрошку полезной, Круглова советует вместо колбасы использовать отварную говядину или мясо птицы. Также полезнее заправлять окрошку не квасом, а кисломолочными напитками, а майонез заменить белым йогуртом или нежирной сметаной.
Ранее Лайф писал, что при очевидных плюсах окрошка может быть не лучшей едой для ежедневного употребления. Гастроэнтеролог объяснила, почему этот суп лучше не есть на длительной основе, а также то, когда от него лучше и вовсе отказаться.
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