В других регионах так не готовят: Россиянам раскрыли классический рецепт петербургской окрошки

У окрошки, которая является традиционным летним блюдом в России, множество разных вариантов приготовления, однако в Петербурге есть свой классический рецепт, который по сей день остаётся одним из самых любимых у жителей культурной столицы. Подробно о петербургском рецепте в своём материале рассказывают наши коллеги из "ФедералПресс".

Окрошка — традиционный в русской кухне холодный суп, история которого берёт своё начало на заре XIX века. Тогда в своём труде "Русская поварня" 1816 года тульский помещик Лёвшин поместил мясную окрошку в список холодных блюд первой подачи. До этого момента окрошку воспринимали не как полноценное блюдо, а только в качестве закуски.

В Северной столице этот суп заливают только квасом, тогда как жители юга страны в основном предпочитают кефир. Классический петербургский рецепт таков: один литр кваса,

500 гр. отварного свежего картофеля,

300 гр. варёной докторской колбасы,

3 яйца,

200 гр. свежего редиса,

300 гр. огурцов,

20 гр. сметаны,

100 гр. петрушки и укропа,

соль, перец по вкусу.

Тут есть несколько важных моментов. Во-первых, нужно использовать только квас на ржаном хлебе и заправить его яичными желтками, которые смешали со сметаной, горчицей, хреном, сахаром и солью до однородного состояния. Второе правило — нельзя экономить на колбасе. Лучше всего подойдёт качественная докторская колбаса. В третьих, при подготовке ингредиенты нужно нарезать одинаковыми кусочками в форме кубиков, что позволит придать блюду однородную фактуру. А ещё обязательно контролируйте баланс кваса и других компонентов, ведь главный секрет окрошки — правильные пропорции.