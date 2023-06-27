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27 июня, 15:59

В других регионах так не готовят: Россиянам раскрыли классический рецепт петербургской окрошки

Квас для петербургской окрошки настаивают на ржаном хлебе и заправляют яичными желтками

У окрошки, которая является традиционным летним блюдом в России, множество разных вариантов приготовления, однако в Петербурге есть свой классический рецепт, который по сей день остаётся одним из самых любимых у жителей культурной столицы. Подробно о петербургском рецепте в своём материале рассказывают наши коллеги из "ФедералПресс".

Окрошка — традиционный в русской кухне холодный суп, история которого берёт своё начало на заре XIX века. Тогда в своём труде "Русская поварня" 1816 года тульский помещик Лёвшин поместил мясную окрошку в список холодных блюд первой подачи. До этого момента окрошку воспринимали не как полноценное блюдо, а только в качестве закуски.

В Северной столице этот суп заливают только квасом, тогда как жители юга страны в основном предпочитают кефир. Классический петербургский рецепт таков:

  • один литр кваса,
  • 500 гр. отварного свежего картофеля,
  • 300 гр. варёной докторской колбасы,
  • 3 яйца,
  • 200 гр. свежего редиса,
  • 300 гр. огурцов,
  • 20 гр. сметаны,
  • 100 гр. петрушки и укропа,
  • соль, перец по вкусу.

Тут есть несколько важных моментов. Во-первых, нужно использовать только квас на ржаном хлебе и заправить его яичными желтками, которые смешали со сметаной, горчицей, хреном, сахаром и солью до однородного состояния. Второе правило — нельзя экономить на колбасе. Лучше всего подойдёт качественная докторская колбаса. В третьих, при подготовке ингредиенты нужно нарезать одинаковыми кусочками в форме кубиков, что позволит придать блюду однородную фактуру. А ещё обязательно контролируйте баланс кваса и других компонентов, ведь главный секрет окрошки — правильные пропорции.

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При всех своих плюсах окрошка может быть не лучшей едой для ежедневного употребления. Гастроэнтеролог рассказал, почему этот суп лучше не есть на длительной основе, а также о том, когда от него лучше и вовсе отказаться.

Обложка ©

Shutterstock

Юрий Лысенко
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