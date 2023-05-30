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30 мая, 16:29

Врач пояснил, кому и почему не стоит слишком увлекаться окрошкой

Врач Неронов: Есть окрошку каждый день нельзя, поскольку она холодная

Употреблять окрошку каждый день не стоит, поскольку на обед нужна горячая пища. Так считает врач-гастроэнтеролог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга), доктор медицинских наук Владимир Неронов.

"Калорийность окрошки относительно невысока и зависит в основном от ингредиентов, поэтому окрошка — это в основном низкокалорийный продукт, но тем не менее употреблять её ежедневно и длительно не стоит", — сказал он в беседе с РИАМО.

В обед организму нужна горячая пища, пояснил врач. Поэтому окрошка, как холодное блюдо, не подходит для регулярного употребления. Кроме того, от неё стоит воздержаться в периоды обострения заболеваний органов пищеварения, считает Неронов. Окрошка может стать причиной обострения хронических заболеваний системы ЖКТ. В частности, может вызвать проблемы с поджелудочной железой.

Вкусная, но опасная: Гастроэнтеролог рассказал, кого окрошка может отправить на больничную койку

Вкусная, но опасная: Гастроэнтеролог рассказал, кого окрошка может отправить на больничную койку

Ранее Лайф писал о том, что цены на некоторые продукты для окрошки в России выросли. К примеру, подорожали огурцы, сметана и квас.

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Wikipedia / Spacekid

Илья Суриков
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