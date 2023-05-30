Врач пояснил, кому и почему не стоит слишком увлекаться окрошкой

Употреблять окрошку каждый день не стоит, поскольку на обед нужна горячая пища. Так считает врач-гастроэнтеролог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга), доктор медицинских наук Владимир Неронов.

"Калорийность окрошки относительно невысока и зависит в основном от ингредиентов, поэтому окрошка — это в основном низкокалорийный продукт, но тем не менее употреблять её ежедневно и длительно не стоит", — сказал он в беседе с РИАМО.

В обед организму нужна горячая пища, пояснил врач. Поэтому окрошка, как холодное блюдо, не подходит для регулярного употребления. Кроме того, от неё стоит воздержаться в периоды обострения заболеваний органов пищеварения, считает Неронов. Окрошка может стать причиной обострения хронических заболеваний системы ЖКТ. В частности, может вызвать проблемы с поджелудочной железой.